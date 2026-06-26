Udine, previsioni meteo del 27 giugno 2026

UDINE – Il meteo di Udine per venerdì 27 giugno 2025 sarà caratterizzato da una fase di forte stabilità atmosferica, con cielo sereno e temperature elevate su tutta la pianura friulana. Il quadro meteorologico conferma una piena espansione dell’anticiclone subtropicale, responsabile di condizioni tipicamente estive e assenza totale di precipitazioni.

Mattino: sole pieno e aria già calda

Le prime ore della giornata vedranno cieli completamente sereni o poco nuvolosi, con un rapido aumento delle temperature sin dal mattino. I venti si presenteranno deboli da Nord-Nordest, senza effetti significativi sul riscaldamento dell’aria.

Pomeriggio: picco del caldo fino a 37°C

Il momento più critico della giornata sarà il pomeriggio, quando si registrerà una temperatura massima fino a 37°C. I venti ruoteranno da Sud-Sudovest risultando moderati, contribuendo a mantenere elevata la sensazione di caldo e afa. Le condizioni saranno tipiche di una giornata di piena ondata di calore estivo, con disagio termico marcato nelle aree urbane.

Sera: clima stabile e caldo persistente

La serata manterrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con lento calo delle temperature e atmosfera ancora molto mite.

Tendenza meteo Udine

Domenica 28 giugno: tempo soleggiato e stabile;

tempo soleggiato e stabile; Lunedì 29 giugno: aumento della variabilità con nubi sparse;

aumento della variabilità con nubi sparse; Martedì 30 giugno: nuovo ritorno del bel tempo diffuso.

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