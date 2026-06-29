Udine, previsioni meteo del 30 giugno 2026

UDINE – Per martedì 30 giugno il meteo di Udine conferma una nuova giornata dal sapore pienamente estivo. L’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature molto elevate, con condizioni ideali per le attività all’aperto. Resta però attiva l’allerta afa, mentre dalla metà della settimana il tempo tenderà a diventare gradualmente più variabile.

Mattino: sole e temperature già elevate

Il risveglio sarà accompagnato da cieli sereni o poco nuvolosi e da un clima già decisamente caldo. La temperatura minima sarà di 24°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord, favorendo un’atmosfera generalmente stabile.

Pomeriggio: caldo intenso con punte di 35 gradi

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo udinese. La temperatura massima raggiungerà i 35°C, rendendo la giornata una delle più calde della settimana. I venti ruoteranno da Sudest, mantenendosi moderati, mentre il caldo sarà accompagnato da condizioni di afa, soprattutto nelle aree urbane.

Sera: condizioni ancora stabili

La serata proseguirà con cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Lo zero termico, previsto intorno ai 4.250 metri, conferma la presenza di aria molto calda anche sulle montagne friulane.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 1 luglio: tempo più variabile con possibilità di temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane;

tempo più variabile con possibilità di temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane; Giovedì 2 luglio: condizioni ancora variabili con alternanza di sole e nuvole;

condizioni ancora variabili con alternanza di sole e nuvole; Venerdì 3 luglio: proseguirà la variabilità, ma con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata.

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