FVG-Giappone: intesa triennale con Osaka su ricerca, startup e scienze della vita

Il Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio dialogo con il Giappone e apre una nuova fase di collaborazione istituzionale, economica e scientifica con la Prefettura di Osaka. Questa mattina, nell’ambito della World Health Expo, è stato sottoscritto un Memorandum d’intesa triennale e rinnovabile che definisce un quadro stabile di relazioni tra i due territori.

A firmare l’accordo, per la Regione, è stata l’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga. Per la parte giapponese il documento è stato sottoscritto da Katsuhiro Higashiguchi, direttore generale del Dipartimento Commercio, industria e lavoro della Prefettura di Osaka.

Scienze della vita, startup e transizione verde al centro dell’intesa

Il Memorandum punta a sviluppare una collaborazione strutturata in settori considerati strategici per la crescita del Friuli-Venezia Giulia e per il rafforzamento delle relazioni con il Far East: scienze della vita, ricerca, innovazione tecnologica, trasferimento delle competenze, sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese, transizione verde e attrazione degli investimenti.

L’intesa prevede inoltre lo scambio di informazioni, la realizzazione di iniziative congiunte e il consolidamento dei rapporti tra istituzioni, università, centri di ricerca e sistema produttivo. Un percorso che mira a trasformare le relazioni internazionali in opportunità concrete per imprese, territori e comunità scientifiche.

Amirante: “Punto di arrivo e punto di partenza”

“Con questo Memorandum vogliamo consolidare un rapporto stabile con il Giappone e sviluppare una collaborazione strutturata su investimenti, infrastrutture, innovazione e scienze della vita”, ha dichiarato Amirante a margine della firma.

Secondo l’assessore, il documento rappresenta “al contempo un punto di arrivo del percorso avviato negli ultimi anni e un punto di partenza per nuove opportunità di crescita comune”. Una sottolineatura che evidenzia la volontà della Regione di non limitare il rapporto con Osaka a un singolo evento, ma di inserirlo in una strategia più ampia di internazionalizzazione.

Dall’Expo Osaka 2025 a una cooperazione di lungo periodo

La firma del Memorandum si inserisce nel percorso di rafforzamento delle relazioni tra Friuli-Venezia Giulia e Giappone, sviluppato in occasione di Expo Osaka 2025 e consolidato attraverso diverse iniziative di cooperazione istituzionale, economica e scientifica. Tra queste rientra anche l’edizione speciale di Selecting Italy, iniziativa orientata all’attrazione degli investimenti e alla promozione delle opportunità offerte dal sistema regionale.

“Le relazioni con il Giappone non nascono oggi: sono il risultato di un lavoro costruito negli anni, che ha consentito di articolare un dialogo sempre più intenso con le istituzioni e il sistema economico giapponese”, ha sottolineato Amirante. “La firma odierna rende questo rapporto ancora più solido e orientato a obiettivi concreti”.

Gli incontri istituzionali a Osaka

Nel corso della giornata l’assessore Amirante ha incontrato anche il vicegovernatore della Prefettura di Osaka Nobuhiko Yamaguchi, il direttore associato della Divisione Life Sciences della Prefettura di Osaka Hiroyuki Akatsuka e il Console vicario d’Italia a Osaka Giuliano Cola.

L’obiettivo è consolidare un canale di dialogo diretto tra il Friuli-Venezia Giulia e uno dei territori più dinamici del Giappone, rafforzando il posizionamento internazionale della regione nei settori ad alta specializzazione.

Una strategia internazionale che guarda al Far East

L’accordo con Osaka conferma la scelta del Friuli-Venezia Giulia di costruire relazioni internazionali basate su continuità, progettualità e ricadute concrete. La durata triennale e la possibilità di rinnovo indicano una prospettiva di medio-lungo periodo, orientata a creare collaborazioni stabili e non episodiche.

“L’intesa”, ha concluso Amirante, “è rinnovabile e dimostra la volontà della Regione di coltivare il dialogo con il Far East attraverso un approccio strategico strutturato e di lungo periodo, in linea con il percorso di relazioni internazionali che stiamo sviluppando anche con gli Stati Uniti”.

Per il Friuli-Venezia Giulia, il Memorandum con Osaka rappresenta dunque un nuovo tassello nella costruzione di una rete globale capace di valorizzare innovazione, ricerca, infrastrutture e capacità produttiva del territorio regionale.

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