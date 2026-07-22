Bodycam per oltre mille operatori FS Security: così cambia la sicurezza nelle stazioni e sui treni

Sono oltre mille gli operatori di FS Security che da oggi svolgono il proprio servizio indossando una bodycam, il dispositivo introdotto dal Gruppo Ferrovie dello Stato con l’obiettivo di rafforzare la tutela del personale impegnato nelle attività di sicurezza. Dal 1° luglio è stata completata l’estensione della dotazione a tutti gli operatori della società, segnando un nuovo passo nel piano di potenziamento della sicurezza ferroviaria.

L’iniziativa punta a rendere il sistema ferroviario sempre più sicuro ed efficiente, garantendo una maggiore protezione sia ai lavoratori sia ai viaggiatori, grazie anche alla collaborazione con istituzioni e forze dell’ordine.

La presentazione a Roma Termini

Le nuove bodycam sono state presentate oggi, 22 luglio, durante una cerimonia alla stazione di Roma Termini. All’evento hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli, l’amministratore delegato di FS Security Pietro Foroni e l’amministratore delegato di FS Technology Erminio Marco Iacomussi.

Attualmente sono 1.028 gli operatori che utilizzano le bodycam. Il piano di sviluppo prevede di raggiungere 1.100 operatori entro la fine del 2026, in linea con il programma di assunzioni della società, per arrivare a circa 1.300 risorse entro il 2028.

Come funziona il sistema

Le bodycam sono collegate alla Security Control Room, la centrale operativa sviluppata da FS Technology per la gestione dei flussi video in diretta e delle registrazioni.

In caso di attivazione del dispositivo di allarme, il sistema è in grado di rilevare in tempo reale la posizione dell’operatore e inviare automaticamente una segnalazione alla sala operativa. Gli addetti possono così geolocalizzare il personale, visualizzare immediatamente le immagini trasmesse dalla bodycam e ascoltare l’audio dell’intervento in corso, ottenendo informazioni utili per gestire più rapidamente eventuali situazioni critiche.

L’integrazione tra bodycam e Control Room rappresenta uno degli strumenti con cui il Gruppo FS punta a rafforzare la sicurezza del personale impegnato quotidianamente nelle attività di vigilanza e supporto al sistema ferroviario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook