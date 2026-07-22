La rarissima foca monaca potrebbe essere tornata in Adriatico: gli esperti cercano conferme

La foca monaca mediterranea, una delle specie marine più rare al mondo, potrebbe essere tornata nelle acque dell’Adriatico. Lo scorso fine settimana il Blue World Institute di Lussingrande ha ricevuto la segnalazione di un possibile avvistamento lungo il versante orientale dell’isola di Pašman, a sud-ovest di Zara.

Secondo il testimone, l’animale è stato osservato nelle ore del mattino, aveva una colorazione grigia e una lunghezza di circa due metri, caratteristiche compatibili con la specie.

L’appello degli esperti

Per verificare l’identità dell’animale, il Blue World Institute invita chi si troverà in mare nella zona a segnalare eventuali nuovi avvistamenti. Fotografie e filmati sono considerati fondamentali per consentire agli esperti di confermare la presenza della foca monaca mediterranea.

Si tratta di una specie protetta, della quale sopravvivono in natura meno di 700 esemplari, rendendo ogni possibile avvistamento di grande valore scientifico.

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