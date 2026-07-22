Monfalcone e Grado, arrivano i rinforzi dei carabinieri: controlli intensificati per tutta l’estate

Saranno potenziati i controlli dei carabinieri a Monfalcone e Grado per rafforzare la sicurezza durante la stagione estiva. Il Comando provinciale di Gorizia ha disposto l’impiego delle Squadre di intervento operativo (Sio), reparti specializzati che affiancheranno i militari del territorio per intensificare l’attività di prevenzione e vigilanza nelle aree maggiormente frequentate.

La decisione condivisa nel Comitato per la sicurezza

L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere all’aumento delle presenze sul territorio durante i mesi estivi. La misura è stata condivisa nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Gorizia Ester Fedullo, con l’obiettivo di rafforzare il presidio nelle zone più sensibili della provincia.

Le pattuglie saranno impiegate per rendere ancora più capillare la presenza dell’Arma, aumentando i controlli nei centri cittadini, nelle aree di aggregazione, lungo le principali direttrici di traffico e nei luoghi interessati da un forte afflusso di residenti e turisti.

Attenzione particolare a Grado e Monfalcone

Un’attenzione particolare sarà dedicata a Grado, dove durante l’estate la popolazione cresce sensibilmente grazie all’elevato numero di visitatori. Anche Monfalcone beneficerà del rafforzamento dei controlli, considerato l’intenso movimento di persone e le specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

L’obiettivo è prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, aumentando allo stesso tempo la percezione di sicurezza tra cittadini e turisti.

Cosa fanno le Squadre di intervento operativo

Le Squadre di intervento operativo (Sio) sono reparti specializzati dell’Arma dei carabinieri, inquadrati nei reggimenti e battaglioni della 1ª Brigata Mobile. Operano in tutta Italia a supporto dei comandi territoriali nelle aree che richiedono un rafforzamento delle misure di sicurezza.

Questi reparti sono addestrati per intervenire in contesti particolarmente complessi e svolgono servizi ad alta visibilità, controlli straordinari del territorio, posti di controllo e verifiche su persone e veicoli. Inoltre, forniscono supporto ai dispositivi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi e situazioni che richiedono un maggiore impiego di personale.

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