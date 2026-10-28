Friuli Innovazione, la Regione conferma il sostegno al centro tecnologico

UDINE – La Regione conferma il sostegno allo sviluppo di Friuli Innovazione e al rafforzamento delle collaborazioni con il sistema regionale. Alla riunione del nuovo Consiglio di amministrazione di TEC4I FVG – Friuli Innovazione, nella sede di Confindustria a Udine, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha ribadito che l’obiettivo è consolidare un centro tecnologico strategico, valorizzare le professionalità del territorio e accompagnare le nuove sfide dell’innovazione. Zilli ha portato anche il saluto del governatore Massimiliano Fedriga.

“Friuli Innovazione rappresenta un punto di riferimento per il sistema regionale e dispone delle competenze e delle potenzialità per sviluppare ulteriormente il proprio ruolo. L’obiettivo è consolidare un centro tecnologico strategico capace di valorizzare le professionalità presenti sul territorio e di accompagnare le nuove sfide dell’innovazione. La Regione continuerà a sostenere questo percorso, riconoscendone il valore strategico per il futuro del Friuli Venezia Giulia“.

“Negli ultimi otto anni, durante i quali ho seguito direttamente le vicende di Friuli Innovazione, l’Amministrazione regionale ha accompagnato il percorso di crescita di questa società, anche attraverso il finanziamento di progettualità specifiche. Le prospettive illustrate oggi testimoniano la volontà di proseguire in questa direzione, valorizzando il lavoro svolto e ampliando le opportunità a beneficio del tessuto economico regionale”, ha spiegato Zilli.

L’assessore ha espresso apprezzamento per la scelta del Consiglio di amministrazione di definire con chiarezza la missione di Friuli Innovazione e individuare gli ambiti di intervento in complementarità con gli altri soggetti del sistema regionale.

“Una chiara definizione delle rispettive competenze consente di valorizzare le specializzazioni presenti sul territorio e di sviluppare collaborazioni sempre più efficaci. In questa prospettiva, la partecipazione dell’Università di Udine rappresenta un elemento particolarmente significativo per consolidare il collegamento tra ricerca e mondo produttivo”, ha osservato Zilli.

Friuli Innovazione: trasferimento tecnologico, startup e cybersicurezza

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli ambiti di attività del centro: trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; collegamento tra università, scuole e sistema produttivo; servizi per l’innovazione, con particolare attenzione a stampa 3D, tecnologie digitali e cybersicurezza. Le attività comprendono inoltre il sostegno alle nuove imprese e alle startup, l’accompagnamento nell’accesso ai finanziamenti per l’innovazione e la valorizzazione del parco scientifico e tecnologico.

Università e imprese, Zilli punta sulla collaborazione tra soci

“Abbiamo l’opportunità di mettere in relazione la domanda di innovazione delle nostre imprese con l’offerta di competenze che arriva dal mondo universitario e dagli istituti tecnologici superiori, in sinergia con l’università e con i consorzi di sviluppo industriale. La rinnovata collaborazione tra tutti i soci di Friuli Innovazione rappresenta un elemento fondamentale per valorizzare questo patrimonio e tradurlo in nuove opportunità di sviluppo per il territorio”, ha sottolineato l’assessore.

In chiusura, l’assessore ha augurato buon lavoro al presidente del Consiglio di amministrazione Fabiano Benedetti, all’amministratore delegato Fabrizio Rovatti e a tutto il Consiglio di amministrazione, all’organo di revisione e alle maestranze della società.

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