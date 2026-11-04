Kosta Runjaic saluta l’Udinese dopo due anni e mezzo a Udine

UDINE – L’Udinese riporta la lettera scritta dal tecnico tedesco Kosta Runjaic per salutare il club e i suoi tifosi.

«L’attuale situazione sportiva e il conseguente addio sono per me dolorosi. Negli ultimi due anni e mezzo, Udine è diventata davvero una casa: sia il club che la città. I tanti incontri, le esperienze condivise, i ricordi e le persone che ho avuto il privilegio di conoscere significano molto per me e rimarranno sempre qualcosa di speciale.»

«Ciononostante, comprendo e rispetto la decisione della dirigenza: ora c’è bisogno di un nuovo slancio e di uno sforzo collettivo da parte di tutti. La società, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi devono restare uniti e remare nella stessa direzione, proprio come ho avuto modo di vedere e apprezzare durante il mio periodo qui.»

«Sono profondamente grato per tutto ciò che ho vissuto a Udine e desidero ringraziare chiunque mi abbia accompagnato e sostenuto in questo percorso, riponendo fiducia in me: il mio staff tecnico e i collaboratori, tutti i dipendenti del club, la dirigenza – guidata da Gino Pozzo –, la squadra, la Curva Nord e tutti i tifosi.»

«L’Udinese avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro alla squadra ogni successo e, soprattutto, unità e coesione per le sfide che l’attendono. Auguro inoltre al nostro Presidente, Giampaolo Pozzo, tanta forza e una pronta guarigione.»

Kosta Runjaic

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