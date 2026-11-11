Case a Trieste, prezzi alle stelle: bilocali +84% in dieci anni, record in Italia

TRIESTE – Comprare casa a Trieste costa molto più di dieci anni fa. Il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia è infatti la città italiana che ha registrato i maggiori rincari dei prezzi richiesti per bilocali e trilocali tra il 2016 e il 2026, con aumenti rispettivamente dell’84% e del 71%. È quanto emerge da un nuovo studio di Immobiliare.it Insights, pubblicato il 6 novembre, che ha analizzato l’evoluzione del mercato residenziale nelle principali città italiane.

Il dato colloca Trieste davanti a centri come Verona, Milano e Bologna per crescita percentuale dei prezzi delle abitazioni in vendita. Un primato che interessa direttamente chi cerca casa, soprattutto giovani e famiglie alle prese con l’acquisto della prima abitazione.

Quanto costa comprare casa a Trieste nel 2026

L’analisi prende in considerazione tre tipologie di immobili: monolocali, bilocali e trilocali. Per tutte, a Trieste, gli aumenti risultano particolarmente consistenti.

I bilocali hanno raggiunto un prezzo medio richiesto di 2.611 euro al metro quadrato, con una crescita dell’84% rispetto al 2016. Per i trilocali la media è di 2.573 euro al metro quadrato, il 71% in più rispetto a dieci anni prima.

Anche i monolocali hanno registrato un forte incremento: +76%, con una quotazione media di 3.006 euro al metro quadrato. In quest’ultima categoria Trieste occupa il terzo posto tra le città esaminate, preceduta soltanto da Como (+83%) e Bergamo (+82%).

Per rendere più concreto il dato, un bilocale di 60 metri quadrati, applicando il valore medio dello studio, avrebbe oggi un prezzo richiesto indicativo di circa 157mila euro. Un trilocale di 80 metri quadrati si collocherebbe invece intorno ai 206mila euro. Sono esempi puramente indicativi: zona, condizioni dell’immobile e caratteristiche dell’edificio possono modificare sensibilmente il valore.

Trieste davanti a Verona e Milano per aumento dei prezzi

Il primato triestino emerge soprattutto dal confronto con le altre città italiane analizzate.

Per i bilocali, dopo Trieste (+84%) si trovano Verona (+71%) e Milano (+69%). Per i trilocali il capoluogo giuliano precede ancora Verona (+61%) e Bologna (+57%).

La differenza rispetto alla media nazionale è particolarmente evidente. In Italia, nello stesso decennio, i prezzi richiesti sono aumentati mediamente del 21% per i bilocali e del 13% per i trilocali.

Questo non significa che Trieste sia diventata la città più cara d’Italia. A Milano, per esempio, il prezzo medio richiesto per un bilocale raggiunge 5.532 euro al metro quadrato, più del doppio rispetto al valore triestino. Il record del capoluogo giuliano riguarda quindi la velocità della crescita dei prezzi, non il loro livello assoluto.

Tutti i dati sono consultabili nello studio completo di Immobiliare.it Insights sull’andamento dei prezzi delle case e degli affitti dal 2016 al 2026.

Anche gli affitti aumentano: bilocali più cari del 52%

Il mercato delle locazioni mostra una tendenza simile, anche se meno accentuata rispetto alle compravendite.

A Trieste, i canoni richiesti per i bilocali sono cresciuti del 52% in dieci anni, raggiungendo una media di 12,5 euro al metro quadrato al mese.

Per i monolocali l’aumento è stato del 47%, con un canone medio di 13,9 euro al metro quadrato, mentre i trilocali registrano un altro +47%, arrivando a 10,6 euro al metro quadrato.

Si tratta di incrementi significativi, ma il primato nazionale degli affitti appartiene ad altre città. Per i bilocali, ad esempio, la crescita maggiore è stata registrata a Bari (+56%), seguita da Padova (+55%).

Prezzi delle case e stipendi, una distanza che cresce

L’aumento dei valori immobiliari si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da inflazione e da una crescente distanza tra costo delle abitazioni e capacità economica delle famiglie.

Secondo Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, uno degli aspetti più critici è proprio il divario tra prezzi delle case e redditi, che non hanno registrato una crescita altrettanto sostenuta.

Per chi cerca un’abitazione a Trieste, questi dati confermano la necessità di valutare attentamente il budget disponibile, confrontando immobili di zone e condizioni diverse e considerando anche le spese accessorie all’acquisto.

Va infine precisato che lo studio fotografa i prezzi richiesti negli annunci immobiliari, non gli importi effettivamente pagati al momento del rogito. Il prezzo finale di vendita può essere differente, anche in misura significativa, in seguito alla trattativa tra acquirente e proprietario.

Il risultato resta comunque indicativo di una trasformazione importante: nell’arco di dieci anni Trieste è passata da un mercato relativamente accessibile a uno dei capoluoghi con i rincari immobiliari più marcati tra quelli analizzati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook