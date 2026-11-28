Codroipo
Codroipo, incarico a Eupolis per mostra e allestimento permanente
Una determina comunale del 27 novembre affida allo Studio associato Eupolis un incarico per una mostra e un’esposizione permanente al Museo civico archeologico. La scheda online non chiarisce tema, costi e tempi.
Il Comune di Codroipo ha affidato allo Studio associato Eupolis un incarico per realizzare una mostra e un’esposizione permanente al Museo civico archeologico. Lo indica la determina n. 1067, registrata ed esecutiva dal 27 novembre 2026.
La scheda riepilogativa dell’atto riporta l’oggetto dell’incarico, ma non chiarisce il tema della mostra, l’importo, la durata del servizio né quando l’esposizione sarà visitabile. Per ora, quindi, non è possibile definire che cosa cambierà per il pubblico del museo.
Il contesto del museo
Il Museo civico archeologico raccoglie testimonianze delle frequentazioni del Codroipese e dei comuni vicini, dalla protostoria al Rinascimento. La scheda del museo pubblicata da Eupolis descrive un percorso articolato in cinque sezioni.
I dettagli del progetto e i tempi del nuovo allestimento dipenderanno dalle informazioni contenute nell’atto completo e dagli eventuali aggiornamenti del Comune.
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