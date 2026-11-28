Udine
Udine, stasera al Palamostre “Didone ed Enea” dei Dewey Dell
Sabato 28 novembre alle 20.30, nella Sala Pier Paolo Pasolini del Teatro Palamostre, la compagnia presenta la rilettura elettroacustica del dramma di Purcell. Dopo lo spettacolo è previsto un incontro con il pubblico.
È in programma stasera, sabato 28 novembre alle 20.30, al Teatro Palamostre di Udine Didone ed Enea, la nuova creazione della compagnia Dewey Dell. Lo spettacolo si svolge nella Sala Pier Paolo Pasolini e dura 60 minuti; al termine la compagnia incontrerà il pubblico. Orario, durata e incontro sono indicati nella scheda dello spettacolo del CSS e l’appuntamento compare anche nel calendario del Comune di Udine.
La rilettura dell’opera di Purcell
Il lavoro è una variazione elettroacustica del dramma barocco Dido and Aeneas di Henry Purcell. La partitura originale è riscritta con musiche di Demetrio Castellucci, mentre il libretto e i suoi riferimenti a tempeste, nubi e rocce fuse dalla lava alimentano l’impianto coreografico e scenico.
La coreografia e la regia sono di Agata e Teodora Castellucci; Vito Matera firma la regia e cura drammaturgia, scenografia e disegno luci. In scena, oltre alle due coreografe, sono annunciati Alberto Galluzzi, Trevor Louw e Francesca Siracusa; la voce soprano è di Benedetta Zanotto.
Biglietti e accesso
Per lo spettacolo sono indicate tariffe di 22 euro intero, 19 euro ridotto e 10 euro per studenti. La prevendita è disponibile dalla scheda CSS; nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio. Il Palamostre si trova in piazzale Paolo Diacono 21.
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