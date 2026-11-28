È in programma stasera, sabato 28 novembre alle 20.30, al Teatro Palamostre di Udine Didone ed Enea, la nuova creazione della compagnia Dewey Dell. Lo spettacolo si svolge nella Sala Pier Paolo Pasolini e dura 60 minuti; al termine la compagnia incontrerà il pubblico. Orario, durata e incontro sono indicati nella scheda dello spettacolo del CSS e l’appuntamento compare anche nel calendario del Comune di Udine.

La rilettura dell’opera di Purcell

Il lavoro è una variazione elettroacustica del dramma barocco Dido and Aeneas di Henry Purcell. La partitura originale è riscritta con musiche di Demetrio Castellucci, mentre il libretto e i suoi riferimenti a tempeste, nubi e rocce fuse dalla lava alimentano l’impianto coreografico e scenico.

La coreografia e la regia sono di Agata e Teodora Castellucci; Vito Matera firma la regia e cura drammaturgia, scenografia e disegno luci. In scena, oltre alle due coreografe, sono annunciati Alberto Galluzzi, Trevor Louw e Francesca Siracusa; la voce soprano è di Benedetta Zanotto.

Biglietti e accesso

Per lo spettacolo sono indicate tariffe di 22 euro intero, 19 euro ridotto e 10 euro per studenti. La prevendita è disponibile dalla scheda CSS; nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio. Il Palamostre si trova in piazzale Paolo Diacono 21.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook