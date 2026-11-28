Oggi, sabato 28 novembre, Udine accende l’albero di Natale al Parco Martiri delle Foibe. L’appuntamento è dalle 17 alle 19:30, è gratuito e non richiede prenotazione. Lo organizza il Circolo ARCI MissKappa APS, con la partecipazione delle scuole del territorio.

A che ora arrivare al parco

Le 17 sono l’inizio dell’appuntamento, mentre le 19:30 indicano il termine della fascia in programma. L’agenda natalizia del Comune non precisa il minuto in cui saranno accese le luci. Chi vuole seguire l’inizio della festa può quindi darsi appuntamento al parco alle 17, senza passare da una biglietteria né iscriversi prima.

È la festa del parco, non l’accensione in piazza Libertà

L’appuntamento è distinto dalla cerimonia centrale del 20 novembre. Il programma cittadino delle feste include alberi anche nei quartieri, dal parco Moretti a Laipacco e ai Rizzi. Sabato la tappa del Parco Martiri delle Foibe è quella organizzata insieme alle scuole.

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