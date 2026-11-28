Un tessuto sparito da oltre tre secoli è il punto di partenza della Notte al Museo di Udine. Il Servizio didattico dei Civici Musei propone «Il giallo del Conte Brattimis» dalle 20:30 di sabato 28 novembre alle 8:30 di domenica 29, al Museo Etnografico del Friuli, a Palazzo Giacomelli, via Grazzano 1. L’appuntamento è rivolto a bambine e bambini delle classi terza, quarta e quinta primaria.

Quanto costa e come chiedere un posto

L’attività costa 30 euro; l’ingresso al museo non comporta un altro biglietto a pagamento. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, indica la scheda di PromoTurismoFVG. Per verificare la disponibilità, si può scrivere a didatticamusei@comune.udine.it, il recapito indicato anche nell’agenda del Comune. Non è confermata la disponibilità residua.

Una sola attività, tra sabato e domenica

I bambini seguiranno una visita-spettacolo tra oggetti, torce e indizi per ricostruire la sparizione della stoffa. Chi ha un posto confermato deve segnare due orari: inizio sabato sera alle 20:30 e conclusione domenica mattina alle 8:30. L’evento compare nel calendario di entrambe le giornate perché prosegue oltre mezzanotte, non perché ci sia una seconda replica.

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