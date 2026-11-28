Monfalcone
Monfalcone, doposcuola da gennaio: 40 posti tra Randaccio e Giacich
Da gennaio a maggio 2027 il servizio sarà attivo tre pomeriggi a settimana al Centro Sportivo Integrato. Le rette mensili per i residenti vanno da 15 a 85 euro in base all’ISEE.
Da gennaio a maggio 2027 a Monfalcone è previsto un servizio sperimentale di doposcuola per gli alunni degli istituti comprensivi Randaccio e Giacich: 40 posti complessivi, 20 per istituto, al Centro Sportivo Integrato di via della Resistenza 5. L’amministrazione comunale ha annunciato il servizio e i criteri di accesso.
Le attività si svolgeranno martedì, mercoledì e giovedì, dalle 13.30 alle 17. Sono previsti assistenza per i compiti e momenti dedicati ad attività motorie, sportive e laboratoriali. Secondo i dettagli diffusi sul servizio, le famiglie dovranno presentare le domande tramite i due istituti, che metteranno a disposizione moduli e informativa; nel resoconto de Il Goriziano, che riporta le indicazioni del Comune, non sono riportate una data di apertura né una scadenza per le iscrizioni.
Le rette mensili in base all’ISEE
Per i residenti a Monfalcone la quota è calcolata sull’ISEE minorenni. Gli importi e le fasce riportati per il servizio sono:
|ISEE minorenni
|Retta mensile
|Fino a 6.000 euro
|15 euro
|Da 6.000,01 a 8.000 euro
|30 euro
|Da 8.000,01 a 10.500 euro
|35 euro
|Da 10.500,01 a 13.000 euro
|40 euro
|Da 13.000,01 a 16.000 euro
|45 euro
|Da 16.000,01 a 19.000 euro
|55 euro
|Da 19.000,01 a 22.000 euro
|65 euro
|Da 22.000,01 a 25.000 euro
|75 euro
|Oltre 25.000 euro
|85 euro
La quota è di 85 euro anche per chi non presenta un ISEE valido e per i non residenti. Se più figli della stessa famiglia sono iscritti contemporaneamente, la retta del secondo è ridotta del 50%, con arrotondamento all’euro inferiore; dal terzo figlio in poi il servizio è gratuito. Il pasto non è compreso. Per gli alunni che già utilizzano lo scuolabus comunale è previsto il trasporto gratuito dalla scuola alla sede del doposcuola.
Graduatoria e criteri di accesso
Se le domande superano i posti disponibili in un istituto, viene formata una graduatoria. Hanno precedenza le situazioni socio-familiari documentate dai Servizi sociali. Per la condizione lavorativa sono previsti 15 punti al genitore unico lavoratore, 12 se entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e 8 se almeno uno lavora part-time; l’iscrizione contemporanea di più fratelli o sorelle assegna altri 2 punti.
A parità di punteggio è indicata la precedenza per il nucleo con l’ISEE minorenni valido più basso. Se persiste la parità, oppure manca l’ISEE, è previsto un sorteggio pubblico. I non residenti possono essere ammessi solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. Il 10% dei posti è riservato ad alunni con certificazione ai sensi della legge 104/1992; per la partecipazione è richiesto l’affiancamento del proprio educatore di sostegno.
È inoltre prevista la perdita del posto, con scorrimento della graduatoria, per assenze non giustificate superiori al 30% dei giorni di apertura per due mesi consecutivi. Per le famiglie, il prossimo passaggio concreto è la pubblicazione da parte degli istituti dei moduli, dell’informativa e dei termini per presentare domanda.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login