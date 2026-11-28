Da gennaio a maggio 2027 a Monfalcone è previsto un servizio sperimentale di doposcuola per gli alunni degli istituti comprensivi Randaccio e Giacich: 40 posti complessivi, 20 per istituto, al Centro Sportivo Integrato di via della Resistenza 5. L’amministrazione comunale ha annunciato il servizio e i criteri di accesso.

Le attività si svolgeranno martedì, mercoledì e giovedì, dalle 13.30 alle 17. Sono previsti assistenza per i compiti e momenti dedicati ad attività motorie, sportive e laboratoriali. Secondo i dettagli diffusi sul servizio, le famiglie dovranno presentare le domande tramite i due istituti, che metteranno a disposizione moduli e informativa; nel resoconto de Il Goriziano, che riporta le indicazioni del Comune, non sono riportate una data di apertura né una scadenza per le iscrizioni.

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Le rette mensili in base all’ISEE

Per i residenti a Monfalcone la quota è calcolata sull’ISEE minorenni. Gli importi e le fasce riportati per il servizio sono:

ISEE minorenni Retta mensile Fino a 6.000 euro 15 euro Da 6.000,01 a 8.000 euro 30 euro Da 8.000,01 a 10.500 euro 35 euro Da 10.500,01 a 13.000 euro 40 euro Da 13.000,01 a 16.000 euro 45 euro Da 16.000,01 a 19.000 euro 55 euro Da 19.000,01 a 22.000 euro 65 euro Da 22.000,01 a 25.000 euro 75 euro Oltre 25.000 euro 85 euro

La quota è di 85 euro anche per chi non presenta un ISEE valido e per i non residenti. Se più figli della stessa famiglia sono iscritti contemporaneamente, la retta del secondo è ridotta del 50%, con arrotondamento all’euro inferiore; dal terzo figlio in poi il servizio è gratuito. Il pasto non è compreso. Per gli alunni che già utilizzano lo scuolabus comunale è previsto il trasporto gratuito dalla scuola alla sede del doposcuola.

Graduatoria e criteri di accesso

Se le domande superano i posti disponibili in un istituto, viene formata una graduatoria. Hanno precedenza le situazioni socio-familiari documentate dai Servizi sociali. Per la condizione lavorativa sono previsti 15 punti al genitore unico lavoratore, 12 se entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e 8 se almeno uno lavora part-time; l’iscrizione contemporanea di più fratelli o sorelle assegna altri 2 punti.

A parità di punteggio è indicata la precedenza per il nucleo con l’ISEE minorenni valido più basso. Se persiste la parità, oppure manca l’ISEE, è previsto un sorteggio pubblico. I non residenti possono essere ammessi solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. Il 10% dei posti è riservato ad alunni con certificazione ai sensi della legge 104/1992; per la partecipazione è richiesto l’affiancamento del proprio educatore di sostegno.

È inoltre prevista la perdita del posto, con scorrimento della graduatoria, per assenze non giustificate superiori al 30% dei giorni di apertura per due mesi consecutivi. Per le famiglie, il prossimo passaggio concreto è la pubblicazione da parte degli istituti dei moduli, dell’informativa e dei termini per presentare domanda.

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