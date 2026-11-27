A Udine il Comune introdurrà una rotatoria sperimentale all’incrocio tra piazza Patriarcato e via Treppo. La modifica alla viabilità, riferita dal Messaggero Veneto, è prevista nelle settimane successive agli appuntamenti tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, tra cui la staffetta Telethon 24x1h. Non è stata indicata una data precisa di avvio.

Durante la prova, i tecnici osserveranno i flussi dei veicoli e l’uso dei nuovi attraversamenti prima di valutare l’assetto definitivo, ha spiegato l’assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Ivano Marchiol, secondo quanto riportato dal quotidiano. Gli attraversamenti pedonali saranno riposizionati; il Comune si attende una circolazione più ordinata e maggiore sicurezza per chi si muove a piedi.

Un intervento distinto davanti al Palazzo Arcivescovile

La rotatoria non coincide con l’isola di traffico centrale annunciata dal Comune nel tratto di piazza Patriarcato tra l’incrocio con via Treppo e il semaforo con viale Ungheria, davanti al Palazzo Arcivescovile. Nel comunicato sui lavori di riqualificazione dei marciapiedi, l’amministrazione spiega che l’isola servirà a permettere ai pedoni di attraversare la carreggiata in due tempi. Per ricavarne lo spazio, le corsie saranno leggermente ristrette; durante quel cantiere il Comune non prevedeva chiusure al traffico, ma restringimenti.

Il comunicato collocava a dicembre il passaggio del cantiere in questo tratto, dopo gli appuntamenti di Santa Caterina e Telethon. La notizia della rotatoria colloca invece l’avvio della sperimentazione dopo gli eventi di inizio dicembre. Le informazioni disponibili non precisano come saranno coordinati i due interventi né quali restrizioni comporterà la prova.

Assetto provvisorio e prossimi passaggi

La sperimentazione non equivale a una modifica già attiva della viabilità: dovrà precedere la valutazione dell’assetto definitivo. Per chi attraversa la zona, le informazioni operative attese sono la data di avvio, la configurazione dell’incrocio e le eventuali variazioni alla circolazione.

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