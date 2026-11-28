Sabato 28 novembre alle 17.30 la sala multimediale di Palazzo Frisacco, a Tolmezzo, ospita l’incontro pubblico “Violenza di genere: riconoscerla per evitarla”, con le operatrici del Centro antiviolenza. L’appuntamento è organizzato dal circolo Arci Mont in collaborazione con il Centro e con il patrocinio del Comune, secondo la presentazione dell’iniziativa. L’ingresso è libero.

Di cosa si parlerà

Le operatrici illustreranno le attività del Centro, le modalità di intervento e le forme di supporto disponibili. È previsto anche un approfondimento sulla diffusione della violenza di genere nel territorio. Secondo i promotori, l’incontro vuole offrire indicazioni pratiche per riconoscere le diverse forme di violenza e capire come comportarsi quando riguardano sé, una persona vicina o una sconosciuta.

Al termine sarà possibile visitare gratuitamente, nella sala Cussigh dello stesso palazzo, la mostra “Non chiamatelo raptus”. Il calendario del Comune indica che la mostra diffusa è allestita a Tolmezzo dal 23 al 30 novembre. Per informazioni sul Centro antiviolenza di Tolmezzo è disponibile anche la guida ai servizi e ai recapiti di Voce Donna.

I servizi di Ginecologia nella mattinata

È distinto dall’incontro pomeridiano l’appuntamento dell’Open Week di ASUFC: sabato, dalle 8.30 alle 14.30, la Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Tolmezzo offre servizi informativi, colloqui e prestazioni gratuiti su appuntamento. Il numero della segreteria indicato dall’Azienda è 0433 488240, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30: non è una linea di prenotazioni del sabato.

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