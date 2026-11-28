Due controlli della Polizia di Stato in via Leopardi, a Udine, hanno portato a cinque denunce per detenzione di hashish ai fini di spaccio e al sequestro di 92 grammi di sostanza. A due persone è stato inoltre imposto il divieto di stazionare nella zona rossa fino al 15 febbraio 2027. Il bilancio e i dettagli degli interventi sono riportati nella ricostruzione dei controlli in via Leopardi.

Hashish e contanti nel primo controllo

Il primo intervento è avvenuto la sera del 24 novembre. Gli agenti hanno fermato tre persone dopo una presunta cessione di droga; l’acquirente si sarebbe allontanato prima di essere identificato. Secondo la ricostruzione, i tre avevano 56 grammi di hashish già suddivisi e 245 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

In un secondo controllo, sempre in via Leopardi, sono stati trovati altri 36 grammi di hashish. Anche le due persone fermate in questa occasione sono state denunciate. Le ricostruzioni disponibili non concordano sulla data del secondo intervento.

Il divieto di stazionamento nella zona rossa

Per le due persone fermate nel secondo controllo è stato disposto anche il divieto di stazionamento nell’area fino al 15 febbraio 2027. Secondo quanto riferito dalla Polizia nella ricostruzione giornalistica, i loro comportamenti ostacolavano la libera fruizione delle aree verdi e delle panchine.

I controlli si inseriscono nell’applicazione delle zone rosse cittadine, istituite con un’ordinanza prefettizia firmata il 13 novembre e in vigore dal 15 novembre 2026 al 15 febbraio 2027. Nella guida all’ordinanza sulle zone a tutela rinforzata a Udine sono riepilogate le aree interessate e le condizioni previste per il divieto di stazionamento.

Le cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria: la denuncia non equivale a una condanna.

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