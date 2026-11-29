Centocinque medaglie in una giornata: è il bilancio dell’Italia nella seconda sessione di gare del Mondiale paralimpico CMAS di apnea e nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro. Il conteggio della FIPSAS è di 53 ori, 40 argenti e 12 bronzi e riguarda quella giornata, non l’intero campionato.

Sei ori per Katia Aere

Nel riepilogo della federazione spiccano i sei ori di Katia Aere e i quattro di Andrea Le Yu Fior. Tre titoli a testa per Elisabetta Maria Cautero, Matteo Lucatelli, Francesco Mincica e Martina Screti. La federazione segnala anche più record mondiali.

Le gare al Bella Italia

Il Villaggio Sportivo Bella Italia ospita la terza edizione del Mondiale delle due discipline. Nel nuoto pinnato l’obiettivo è coprire la distanza nel minor tempo; nell’apnea statica, prevista a chiusura del programma, conta invece la durata dell’immersione senza percorrere metri. Per il bilancio definitivo vanno attesi i risultati di tutte le prove.

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