Cinque voci e nessuno strumento. Domenica 29 novembre alle 20.45 gli svedesi The Real Group arrivano al Teatro Comunale Benois De Cecco di Codroipo con un concerto che attraversa jazz, pop e tradizione corale nordeuropea.

Cosa si ascolta a Codroipo

La formazione è nata a Stoccolma nel 1984. A Codroipo affianca brani originali, pagine del suo repertorio e materiali più recenti. Sul palco Clara Fornander, Joanné Nugas, Johannes Rückert Becker, Axel Berntzon e Daniele Dees. La particolarità del gruppo sta nel far passare dalle sole voci anche ciò che ci si aspetterebbe da una sezione ritmica: basso, accenti e cambi di tempo.

Orario e biglietti

Il concerto è organizzato dal Comune di Codroipo con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. L’ERT indica 30 euro per il biglietto ordinario. Chi decide all’ultimo può controllare i posti rimasti dalla scheda ufficiale dello spettacolo.

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