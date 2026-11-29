Chi vuole fare lo scrutatore ai prossimi appuntamenti elettorali e non è già iscritto all’albo comunale di Udine può presentare domanda entro lunedì 30 novembre 2026. La richiesta può essere consegnata al Comune oppure inviata da casa, anche con una normale casella di posta elettronica.

Il modulo e il documento da allegare

Il modulo si scarica dalla scheda del servizio elettorale di Udine. Va compilato e accompagnato da copia di un documento di riconoscimento valido. Per l’invio a distanza, l’avviso del Comune indica il formato PDF e l’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it, che in questo caso riceve sia PEC sia posta ordinaria.

Chi preferisce consegnare la domanda a mano può andare al Protocollo, in via Lionello 1, al secondo piano. L’ufficio è aperto lunedì dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.15 alle 16.45.

Chi può iscriversi

Occorre essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Udine e aver assolto l’obbligo scolastico. Sulla scheda del servizio sono indicate anche le attività e le funzioni incompatibili. Chi è già nell’albo non deve ripresentare domanda ogni anno; l’iscrizione rende disponibili per le nomine, ma non garantisce un incarico al prossimo voto. La scadenza del 30 novembre riguarda gli scrutatori: per i presidenti di seggio l’avviso indicava il 31 ottobre.

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