Andos Udine: dalla Morpurgo-Hofmann una donazione per un nuovo ecografo

UDINE – Per l’Associazione donne operate al seno di Udine, il 2022 si apre con una nuova nota positiva. La Fondazione Morpurgo-Hofmann, infatti, ha donato mille euro al sodalizio: «È bello iniziare l’anno avendo al nostro fianco persone che credono negli obiettivi della nostra associazione – ha commentato la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin -. Voglio ringraziare il presidente della fondazione, Lorenzo Bosetti, per la donazione e il consigliere comunale di Udine, Marco Valentini, per la sua collaborazione. Questi soldi verranno utilizzati per l’acquisto dell’ecografo che sarà utilizzato dall’equipe medica per effettuare le visite senologiche nella sede di Città Fiera».

Poche settimane fa, infatti, l’associazione, assieme all’Unci di Udine, ha aperto una nuova sede al primo piano del centro commerciale di Torreano di Martignacco.Nei nuovi spazi dell’Andos Udine, gli utenti potranno trovare diversi servizi: dalle visite senologiche alle donne con età inferiore ai 47 anni, ai consigli nutrizionali e fisioterapeutici, dai consigli su make-up e skin care durante la terapia al sostegno psicologico. Grazie alla collaborazione dell’Unci, presieduto da Carlo Del Vecchio, in sede sarà possibile ricevere consulenze urologiche, per sensibilizzare anche gli uomini a stili di vita sani.

Nel segno di una tutela a tutto tondo del femminile, è stato anche attivato uno sportello dedicato alle donne vittime di violenza, con la referente Angelica Giancola.

La sede, che si aggiunge a quella già attiva in via Diaz a Udine, sarà aperta il giovedì dalle 13 alle 20, il venerdì dalle 11 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.