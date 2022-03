Accordo tra Comune e Quiete per accogliere 30 profughi ucraini

UDINE – Accordo tra Comune di Udine e la Quiete per accogliere fino a 30 profughi in arrivo dall’Ucraina. La disponibilità è stata manifestata questa mattina dal Presidente della struttura Alberto Bertossi nel corso di un confronto con il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari. Intesa raggiunta in pochi minuti: sarà la residenza “I Faggi” di via Micesio ad ospitare i profughi.

Spiega il sindaco: “Accanto a iniziative molto significative sotto il profilo simbolico – ricordo che da questa mattina una bandiera ucraina sventola in piazza Libertà – stiamo mettendo in campo azioni concrete per ospitare persone costrette ad abbandonare la propria casa e cercare riparo in Paesi esteri. Nel ringraziare il Presidente Bertossi per la sensibilità, aggiungo che il Comune emetterà un bando per stringere altre collaborazioni con chi gestisce strutture che possano dare ospitalità a famiglie ucraine”.

“La situazione è talmente drammatica – dichiara Bertossi – che tutto il Cda, la direzione e gli uffici della Quiete non hanno avuto il minimo dubbio nel mettere a disposizione fino a 30 posti letto. Nelle prossime ore definiremo i dettagli anche in accordo con la Prefettura, con la quale ho già avuto un incontro nei giorni scorsi”.