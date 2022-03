Brivido finale, ma Udine coglie il decimo scalpo consecutivo

MANTOVA – L’OWW Udine coglie la sua decima vittoria consecutiva (contando anche le tre delle final-8 di Coppa Italia) espugnando il palasport della Staff Mantova per 79 a 70.

La formazione bianconera, priva degli infortunati Mussini ed Ebeling, ha preso il sopravvento sui padroni di casa già nel secondo quarto, forte delle prestazioni dalla linea di tre punti di un ritrovato Giuri (7/7 dall’arco per lui!) e di un solido Walters sotto canestro (15 punti, 4 rimbalzi ed 1 stoppata per l’americano).

Nonostante la prova opaca dell’altro straniero Lacey, non in buone condizioni fisiche a causa di una nevralgia, gli ospiti non hanno avuto grandi difficoltà ad aumentare il proprio vantaggio nei confronti dei mantovani che si è esteso fino al +22 (40-62) delle ultime battute della terza frazione di gioco.

Nel finale, però, un calo fisico e di concentrazione dei bianconeri, con una serie di palloni facilmente recuperati e convertiti a canestro dai padroni di casa, ha portato Mantova a ritornare sotto di solo 3 punti. Le gite in lunetta di Lacey e Antonutti nell’ultimo minuti di gioco hanno consentito all’OWW di impedire la beffa e di vincere meritatamente il match.

A fine incontro, coach Boniciolli ha ricordato le fatiche di coppa per spiegare quanto accaduto ai suoi: “Nella mia carriera, ho vinto spesso delle coppe e so che, nella parte di mid-term della stagione, uno sforzo di questo tipo rischia di essere pagato. Il fatto di avere portato a casa una partita come quella con Mantova giocando bene per 32′ e riuscendo a contenere il ritorno di Mantova nel finale mi soddisfa molto. Non perdo, perciò, neanche tempo ad occuparmi di chi critica il nostro momento di black-out nel finale”.

Intanto mercoledì nuova trasferta per l’APU che, alle ore 20.30, sarà di scena contro Casale Monferrato.

STAFF MANTOVA – APU OLD WILD WEST UDINE 70-79 (13-24, 32-46, 44-63)

STAFF MANTOVA: Lo ne, Brusini ne, Cattelani ne, Iannuzzi 8 punti, Mastellari 16, Stojanovic 12, Ferrara, Maspero 9, Cortese, Laganà 21, Basso, Spizzichini 4. All. Giorgio Valli.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 8 punti, Walters 15, Pieri, Antonutti 4, Esposito 10, Giuri 24, Nobile 3, Pellegrino 4, Italiano 6, Lacey 5. All. Matteo Boniciolli.