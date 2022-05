Dal decreto Energia 340mila euro per l’abbattimento del costo di gas e luce

UDINE – Dal decreto Energia del governo nazionale arrivano 340mila euro circa per Udine per abbattere i costi sostenuti dall’amministrazione per gas e luce. Ne dà notizia il sindaco Pietro Fontanini, che spiega: “Stiamo cercando di correre ai ripari e fronteggiare dei rincari che si sono abbattuti violentemente su famiglie, imprese e istituzioni. Come avevamo anticipato, le singole amministrazioni locali hanno un margine di intervento ridotto: serviva un provvedimento del governo centrale. Servivano, soprattutto, risorse. Risulta evidente che questo finanziamento non risolve tutti i problemi, ma quantomeno consente di tirare un po’ il fiato”.

Ancora Fontanini: “In questo momento, il vero sollievo lo porta l’arrivo della bella stagione, che ha consentito di spegnere gli impianti di riscaldamento. L’auspicio è che, al netto del Decreto Energia, l’estate non faccia sparire dall’agenda l’urgenza di affrontare il tema dell’energia e dei costi relativi. Ricordo che a livello comunale abbiamo elaborato un piano per lo spegnimento di 1494 punti luce per un risparmio stimato di quasi 80mila euro”.