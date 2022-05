A Udine aumenta la Tari. Il Comune conferma le agevolazioni per i commercianti

UDINE – “Confermate le agevolazioni rispetto alla tassa per i rifiuti per i commercianti nel 2022. Il Comune attinge dalle proprie casse un milione e 600mila euro per garantire un sostegno forte, concreto e inequivocabile al tessuto economico cittadino. Di fatto, restano inalterate anche le tariffe domestiche: una famiglia di tre persone che abita in un alloggio di 100 metri quadrati pagherà 40 centesimi in più al mese. Una cifra irrilevante, del tutto impermeabile a eventuali polemiche che risulterebbero grottesche e che siamo riusciti a ottenere grazie alla ferma volontà politica di confermare Udine come realtà con le tariffe tra le più basse in regione”. Così Francesca Laudicina, assessore comunale ai tributi, nell’aggiungere che “accanto alle tariffe contenute, Udine aggiunge il dimezzamento dei costi relativi al 2022 per l’occupazione del suolo. I costi complessivi del servizio integrato dei rifiuti urbani dell’esercizio corrente ammontano a quasi 13 milioni di euro. Le utenze domestiche e non domestiche della città hanno prodotto 52milioni 546mila e 730 chilogrammi di rifiuti”.

La Tassa dei rifiuti, quindi, crescerà di circa 5 euro il prossimo anno per le famiglie udinesi, circa 40 centesimi al mese. Ancora Laudicina: “Grazie al sistema di raccolta innovativo introdotto da questa amministrazione, abbiamo migliorato il servizio e confermato tariffe contenute. Faccio notare – chiude Laudicina – che queste risorse derivano da quell’avanzo di bilancio che le opposizioni avevano aspramente criticato nel corso della seduta di approvazione del rendiconto 2021: la nostra lungimiranza si traduce in un taglio di costi e spese per esercenti e famiglie”.