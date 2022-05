L’OWW vince a Chiusi e vola in finale promozione!

CHIUSI – A solo un anno di distanza, l’Old Wild West Udine si aggiudica il diritto di disputare la finale per la promozione in Serie A. I bianconeri, con ancora l’ala Esposito assente, si impongono per 76 a 71 sull’osticissima Umana Chiusi al termine di 40′ che li hanno visti sempre davanti nel punteggio ed andranno a sfidare la vincente dell’altra semifinale tra Pistoia e Verona. Dopo la vittoria in gara-3 dei pistoiesi, la serie è ora sul 2 a 1 per Verona e servirà attendere almeno ancora una gara per scoprire la prossima sfidante dei friulani.

La vittoria friulana a Chiusi è figlia di un avvio determinato e preciso di Cappelletti e compagni, che hanno da subito aggredito il match ed ottenuto un vantaggio di 10 punti alla prima pausa (17-27). Nel proseguo della partita, l’OWW, forte di un’ottima difesa e di una buona prova offensiva dei suoi “piccoli” (Cappelletti, Giuri, Mussini finiscono tutti in doppia cifra e Lacey appare in ripresa) è riuscita a toccare il +18 (19-37) dopo una tripla di Cappelletti ed un tiro libero di Pellegrino, ma l’Umana ha avuto il merito di non darsi per vinta e di riuscire a ridurre negli ultimi due quarti il divario con i canestri di Medford e Raffaelli. Un tiro libero di Wilson ha portato Chiusi al -1 (68-69) a 1’45” da giocare, ma Udine ha trovato in quel momento quattro punti fondamentali dai suoi due americani: prima un canestro da sotto di Walters dopo un rimbalzo offensivo dello stesso centro udinese e poi due liberi segnati da Lacey per fallo di Medford. Sono stati i canestri che hanno dato la vittoria ai friulani ed il diritto a giocarsi la finale con oltre una settimana di tempo per prepararla.

Ovviamente molto soddisfatto per il passaggio del turno il presidente Pedone che ha così commentato: “È un progetto con radici profonde, un’intera città e tutto il nostro Friuli vanno meritatamente a giocarsi la promozione in serie A dopo una stagione eccezionale, vincendo la Coppa Italia, la regular season e anche la fase ad orologio”

UMANA CHIUSI – APU OLD WILD WEST UDINE 71-76 (17-27, 30-42, 51-57)

UMANA CHIUSI: Criconia, Fratto, Musso 15, Biancotto, Medford 22, Braccagni ne, Pollone 2, Wilson 17, Raffaelli 11, Possamai, Ancellotti 4. All. Giovanni Battista Bassi.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 15 punti, Walters 13, Mussini 16, Pieri ne, Antonutti, Giuri 14, Nobile, Pellegrino 4, Italiano 3, Lacey 9, Ebeling 2. All. Matteo Boniciolli.