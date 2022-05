Udine premiata tra i Comuni più efficienti al galà Energy Awards Fvg

UDINE – Mobilità sostenibile. Potenziamento del circuito di piste ciclabili. L’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima. Buone pratiche per proiettare l’amministrazione verso un percorso di transizione energetica, ambientale e climatica. E il progetto Interreg Citycircle, finalizzato a dare concretezza al principio di economia circolare, trasformando il calore di scarto in risorsa energetica.

Questi gli aspetti virtuosi che hanno portato l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia a premiare il Comune di Udine come realtà tra le più virtuose in regione rispetto al tema della tutela ambientale e dell’efficientamento energetico. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Villa Mauroner di Tissano: 19 le amministrazioni premiate, solo quattro hanno ottenuto una certificazione di eccellenza, con una valutazione A++: nel poker di testa, appunto, Udine.

L’assessore ai Progetti Europei Giulia Manzan esprime soddisfazione per “una certificazione di eccellenza che pone Udine in una posizione di leadership, seppur condivisa, a livello regionale. La premiazione ha consentito di presentare gli esiti dello studio di fattibilità del progetto CityCircle per la realizzazione di una simbiosi industriale tra un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a biogas di proprietà dell’Azienda Net Spa, un impianto esistente di depurazione e trattamento acque di proprietà del Comune e gestito da Cafc Spa e l’annesso mercato all’ingrosso gestito da Udine Mercati. Lavoriamo per una Udine più vivibile, sostenibile e attenta a una gestione corretta e lungimirante delle risorse a disposizione”.