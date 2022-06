Il ritorno di Zico in Friuli: tre giorni di appuntamenti con il Galinho

UDINE – In occasione della presentazione del libro “Fatti e misfatti nel mondo del calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia”, dove Franco Dal Cin racconta la sua vita e i suoi successi sportivi, Zico farà ritorno nel suo amato Friuli.

Il progetto del libro, edito da Aviani & Aviani, nasce da un incontro casuale a Lignano Sabbiadoro con Renato Giampaoli, grande tifoso dell’Udinese. «La sua insistenza nel sapere tutti i retroscena della vicenda Zico e del perché finì in malo modo mi porta a ricordare tutte le vicissitudini e mi convince a raccontarle in un libro – ricorda Dal Cin -. Più volte avevo rifiutato la proposta di scrivere un libro ma le circostanze, dovute anche ad un periodo di rallentamento dei ritmi, a causa della pandemia, mi convincono a farlo. E mia figlia, mi suggerisce di invitare Zico e, grazie alla sua esperienza nell’ambito degli eventi, idealizzo e realizzo una serie di incontri che girano intorno a lui ed ai personaggi importanti che hanno fatto la storia del calcio. E da grande manager inizio a far partire la macchina».

Il volume parte dal caso Zico, dai retroscena di delitto imperfetto, e ripercorre ogni passo della mia vita professionale e dei numerosi progetti che hanno innovato il mondo del calcio. E’ stato scritto a più mani, con giornalisti come Massimo Meroi, ed è frutto di legami, di amicizie e rapporti professionali creati durante la permanenza a Udine di Dal Cin. «Proprio per il mio legame con il Friuli, con l’Udinese, dove ho raggiunto i miei primi successi – aggiunge – ho voluto invitare Zico alla mia presentazione, creando una serie di incontri, di talk show aperti al pubblico, per condividere momenti e contenuti di valore da condividere con lui e con tutti i suoi tifosi. A questo tour non poteva mancare “ La partita del cuore bianconera”, un’esibizione calcistica, nello Stadio di Fontanafredda, dove ho voluto riunire Zico con tutti i grandi campioni che hanno fatto la storia degli ultimi 40 anni dell’ Udinese. Sarà un’occasione per i tifosi di rivivere, rincontrare, festeggiare ed appoggiare Aido, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Proprio per sensibilizzare questo tema allo stadio saranno consegnati gratuitamente alcuni gadget e verrà regalata a tutti i giocatori una maglia rappresentativa di Zico».