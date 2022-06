Al via il cantiere di viale Cadore per rifare marciapiedi e pista ciclabile

UDINE – Rifacimento dei marciapiedi sul lato Nord. Ristrutturazione e messa in sicurezza della pista ciclabile contestuale alla tutela di tutte le piante che costeggiano la carreggiata. Messa in sicurezza dell’arteria nel suo complesso.

Questi i lavori avviati in viale Cadore. Il vicesindaco Loris Michelini spiega: “Si tratta di un intervento finalizzato a riqualificare una delle strade più trafficate della città che si inserisce in un programma di riqualificazione più vasto. Ricordo infatti che quest’opera rientra in un progetto da mezzo milione di euro che ha consentito di rifare o costruire ex novo marciapiedi in via Bariglaria, via Baldasseria Media e via Baldasseria Bassa”.

Ancora Michelini: “In viale Cadore, lato Nord, stiamo portando a termine un intervento che consente di ricostruire marciapiedi e pista ciclabile con materiali innovativi, drenanti e più resistenti all’usura. Sottolineo che questi lavori non comporteranno alcuna modifica al patrimonio arboreo della zona”.