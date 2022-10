Festeggiati i primi 25 anni del Teatro Giovanni da Udine

UDINE – “Il traguardo del 25° compleanno del Teatro Nuovo Giovanni da Udine giunge dopo anni difficili per lo spettacolo dal vivo, ma la propensione dei friulani alla fruizione culturale, la vivacità dell’impresa creativa regionale e l’abitudine a guardare oltre gli eventi avversi fa sì che oggi possiamo celebrare questo anniversario come una rinascita culturale per la città e per l’intera regione”. È il pensiero rivolto ai 25 anni del teatro “Giovanni da Udine” espresso dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che ha preso parte al concerto di apertura della stagione 2022/23 in rappresentanza della Giunta del Friuli Venezia Giulia. Per l’occasione a Udine si sono esibiti due delle istituzioni musicali più prestigiose d’Italia: l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai e il Coro Teatro Regio Torino che, diretti da Fabio Luisi, hanno proposto l’impetuosa Sinfonia n. 2 in do minore di Gustav Mahler conosciuta come “Resurrezione”.

“Una scelta musicale perfetta per lasciarsi alle spalle le criticità che la pandemia ha imposto ai luoghi della cultura e vivere questa celebrazione come un punto di arrivo e al contempo di partenza, che possa restituire piena occupazione e dignità a tutti i lavoratori dello spettacolo” ha detto Zilli.

“In questo quarto di secolo – ha aggiunto l’assessore – il ‘Giovanni’, come lo chiamano affettuosamente gli udinesi, è diventato uno dei più importanti riferimenti culturali regionali e nazionali, un pilastro della fitta rete di teatri della regione, che dai suoi poli principali innerva il territorio di voglia di fruire e costruire Cultura. Un fondamento per la crescita armoniosa della nostra comunità”. “La Regione è vicina alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, non solo in quanto socio, ma in quanto istituzione solidale a un Consiglio di amministrazione che si trova davanti a nuove e complesse sfide per il futuro. Un plauso al presidente Giovanni Nistri e alle consigliere e ai consiglieri per il lavoro svolto finora e per quello che si apprestano a svolgere”.