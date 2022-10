Si rimette in marcia l’OWW Udine che espugna Rimini

RIMINI – Torna alla vittoria l’Old Wild West Udine che coglie i due punti a Rimini, contro la locale formazione della Riviera Banca, imponendosi per 75 a 65. Boniciolli recuperava per l’occasione tutti gli effettivi dopo le assenze per Covid della precedente gara contro Cento, anche se lasciava fuori dalle rotazioni il playmaker Palumbo, l’ultimo dei cinque contagiati a negativizzarsi.

C’è stata, quindi, la possibilità di vedere in campo, per la seconda volta in questa stagione (la prima a Ferrara) la coppia di americani Sherrill (18 punti e 4 assist, top-scorer del match) – Briscoe (9 punti, 2 assist), benché Boniciolli li abbia spesso alternati, anche per i problemi di falli del secondo giocatore. L’ex Orlando Magic ha, infatti, calcato il parquet per soli 16′ perché gravato da tre falli già nel primo quarto di gioco. Il quinto fallo, che l’ha definitamente estromesso dalla contesa, gli è stato fischiato a metà dell’ultimo quarto per un gesto provocatorio nei confronti del pubblico che lo stava “beccando”. Una situazione che ha fatto ritornare in mente ai tifosi friulani l’espulsione di Allan Ray a Roseto sei anni fa.

La partita si è messa subito bene per Udine che ha trovato due triple da parte di Sherrill in apertura di match. I bianconeri sono rimasti in vantaggio fino alla fine dell’incontro, se si esclude un momentaneo 25 pari raggiunto con un’azione da tre punti della guardia romagnola Jazz Johnson, osservato numero uno della formazione di casa. I due punti hanno preso definitivamente la vita di Udine nel terzo quarto, vinto dagli ospiti per 27 a 18. Alcuni errori, anche su tiri aperti, dei padroni di casa, e la precisione al tiro degli ospiti, hanno portato i friulani fino al massimo vantaggio di +17 dopo una tripla di Esposito (43-60). Nell’ultimo quarto, nonostante la prematura uscita per falli di Briscoe, Udine è riuscita a mantenere il vantaggio a due cifre fino alla fine, appoggiandosi al talento offensivo di Sherrill.

L’attenzione difensiva, come riconosciuto a fine partita da Boniciolli, è stata l’arma in più per Udine che ha tenuto a 65 punti una formazione che viaggiava ad oltre 80 punti segnati di media. Il coach dei bianconeri ha, in particolare, tessuto le lodi di Mian, ancora poco presente al tiro (solo 4 punti per lui), ma prezioso nei meccanismi difensivi.

Il calendario dell’Old Wild West propone un gustoso match in programma domenica 6 novembre al Carnera alle ore 18.00: arriverà, infatti, la Fortitudo Bologna per un incontro che il presidente Pedone ha definito come “un classico”.

RIVIERABANCA BASKET RIMINI – APU OLD WILD WEST UDINE 65-75 (16-21, 30-35, 48-62)

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Tassinari 6 punti, Anumba 5, Meluzzi 14, Baldisserri ne, Scarponi, Masciadri 4, Arrigoni 4, D’Almeida 2, Bedetti 3, Johnson 15, Morandotti ne, Ogbeide 12. All. Mattia Ferrari

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 13 punti, Mian 4, Antonutti, Gaspardo 5, Cusin 12, Briscoe 9, Fantoma ne, Esposito 6, Nobile, Pellegrino 8, Sherrill 18. All. Matteo Boniciolli.