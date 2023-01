Il Friuli piange Enzo Cainero, uomo di sport e di grandi eventi

FVG – E’ morto Enzo Cainero l’inventore del “Kaiser” Zoncolan e patron delle tappe friulane del Giro d’Italia. Aveva 78 anni. Dallo scorso ottobre era ricoverato all’ospedale di Udine, dopo un malore. Nella sua carriera, oltre che manager sportivo era stato commercialista e anche esponente politico. L’ultima sua “creatura” in tema di montagne da scalare era l’ascesa sul monte Lussari, che sarà affrontata per la prima volta dalla “Corsa rosa” nella prossima edizione, a maggio. Tra le persone che è riuscito a salutare, gli amici di sempre: gli allenatori di calcio Edy Reja e Attilio Tesser e il direttore del Giro, Mauro Vegni.

Nel calcio viene anche ricordato come team manager nella stagione più importante della storia dell’Udinese, quella in cui militò Zico. Si spostò, poi, a Venezia: con la presidenza di Maurizio Zamparini gli venne affidato il compito di amministratore delegato. Si spese molto anche nel basket, riuscendo nell’impresa di portare la Fantoni Udine in serie A e perfino ai playoff. Tra le sue imprese, anche la sfida del 2009, a Udine, quando lo stadio Friuli ospitò i campioni del mondo di rugby del Sudafrica nel match con gli Azzurri.