Riforma delle pensioni, a Udine ne parla l’ex ministro Fornero

UDINE – “Quale futuro per il sistema pensionistico italiano? Riforme e strumenti” è il titolo dell’evento per ragionare del futuro del sistema italiano di welfare a cui parteciperà anche Elsa Fornero, professoressa emerita di Economics nell’Università di Torino ed ex ministra, oltre al consulente del lavoro Antonello Orlando, organizzato dall’Università di Udine venerdì 24 marzo dalle 15 alle 18 nell’aula 3 di via Tomadini 30, sede del polo economico giuridico, a Udine.

L’iniziativa formativa è diretta ai consulenti del lavoro e agli studenti, ma è aperta a tutti, visto che i temi trattati sono di interesse generale avendo una ricaduta diretta sulla vita delle persone: pensioni, strumenti di accompagnamento alla pensione, sostenibilità del sistema di Welfare italiano. L’iniziativa è promossa dalle docenti di diritto del lavoro e previdenza sociale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Marina Brollo e Valeria Filì, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Udine, l’Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro di Udine e l’Associazione dei Giovani Consulenti del lavoro di Udine. Lo scopo è sia quello di contribuire alla formazione degli studenti e degli operatori che quotidianamente assistono lavoratori e imprese sia sensibilizzare la cittadinanza in materia di sicurezza sociale.

Dopo i saluti di Roberto Pinton, rettore dell’Università di Udine e di Elena D’Orlando, direttrice del dipartimento di Scienze Giuridiche, interverrà Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, Roberto Re, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Udine, Alessandro Meneguzzi, presidente dell’ANCL di Udine, Elena Gheller, presidente dei giovani consulenti del lavoro, Marina Brollo, anche in qualità di responsabile del Laboratorio Lavoro dell’Ateneo, e Mauro Saviano, direttore dell’INPS per il Friuli Venezia Giulia. I lavori saranno coordinati da Alida Cimarosti, consulente del lavoro e assegnista di ricerca. Dopo le relazioni di Elsa Fornero e Antonello Orlando, chiuderanno i lavori gli interventi di Valeria Filì, che insegna anche diritto previdenziale nei corsi di laurea di Scienze Giuridiche, e Stefano Miani, docente di economia degli intermediari finanziari nel Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.