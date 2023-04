L’OWW Udine conclude la stagione regolare battendo Nardò

UDINE – L’Old Wild West Udine conclude la stagione regolare al Carnera “strapazzando” l’HDL Nardò per 104 a 83.

Oltre 100 punti messi a segno (prima volta in questa stagione), 21 punti di distacco, ben 11 uomini andati a segno ed esordio con tripla a referto per il diciottenne Zomero. Questi i numeri molto positivi di un match dominato dai padroni di casa nei secondi due quarti con un crescendo che non si è interrotto nemmeno quando coach Finetti, a risultato ormai acquisito, ha tolto i “big” concedendo minuti importanti ai giovani Fantoma e e Zomero.

Nei primi due una precisa ed ordinata Nardò (che bravo il play-guardia Zugno!), che aveva battuto i bianconeri all’andata, aveva tenuto testa ad Antonutti & co. concludendo anche in vantaggio il primo quarto.

Il tracollo dei pugliesi negli ultimi 20′ è stato causato non solo dalla buona prestazione dei padroni di casa, che rivedevano in campo Gentile dopo la squalifica di due giornate, ma anche delle condizioni precarie in cui gli ospiti si erano presentati al Carnera, con soli sei giocatori effettivi a potere calcare il parquet. Coach Di Carlo, infatti, non poteva contare sull’americano Smith, sull’ala serba Stojanovic, sul lungo Poletti, sulla guardia Parravicini e sul’ex Trieste Baldasso.

Dall’altra parte, l’APU era priva dell’infortunato Gaspardo e di Cusin, ma poteva comunque contare su un roster lungo da gestire, che rivedeva a disposizione anche il capitano Antonutti, assente domenica socrsa a Forlì, che si è rivelato il top-scorer bianconero con 18 punti messi a segno.

Domenica prossima al Carnera, sempre alle ore 18, l’OWW bagnerà il debutto nella c.d. fase ad orologio con l’Assigeco Piacenza dell’ex Dada Pascolo. Su questa seconda fase della stagione così si è espresso nel dopo-partita coach Finetti: “Saranno sostanzialmente sei partite di play-off che ci vedranno opposti a Torino, Assigeco Piacenza ed Urania Milano. Sono tre squadre di assoluto livello, in particolare Torino che è una finta quarta perché sarebbe arrivata più in alto se non avesse subito una penalizzazione (di tre punti, n.d.r.). Le altre due squadre sono molto particolari, dalla trazione molto offensiva”.

APU OLD WILD WEST – HDL NARDO’ 104-83 (23-24, 46-42, 73-57)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 12 punti, Palumbo 13, Antonutti 18, Briscoe 13, Bertetti 8, Fantoma 8, Zomero 3, Esposito 8, Nobile 3, Pellegrino 12, Monaldi 6. All. Carlo Finetti.

HDL NARDO’: Parravicini ne, Smith ne, Poletti ne, Baccassino 13, Baldasso ne, La Torre 26, Buscicchio 7, Stojanovic ne, Antonaci 0, Zugno 23, Donda 14. All. Gennaro Di Carlo.