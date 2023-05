Un buon secondo tempo regala la vittoria all’APU contro Piacenza

PIACENZA – L’Old Wild West Udine torna alla vittoria a Piacenza vincendo per 88 a 81 sulla locale formazione targata Assigeco. Con il successo in Emilia, i bianconeri si rifanno dopo lo scivolone casalingo di domenica scorsa con Torino e tornano alla vittoria in trasferta dopo oltre tre mesi di astinenza, avendo conquistato gli ultimi due punti fuori casa il 4 gennaio scorso contro San Severo.

Rispetto alla partita di andata, quando Piacenza perse per 90 a 80 al Carnera nel primo turno della fase ad orologio, i padroni di casa recuperavano capitan Sabatini ed avevano a pieno regime il capocannoniere McGusty, ma non potevano disporre del lungo Skeens. Dall’altra parte, l’APU recuperava dopo quasi due mesi di assenza l’ala Gaspardo rinunciando, per fargli posto nelle rotazioni, al playmaker Palumbo.

Pur cambiando in parte i roster a disposizione dei rispettivi allenatori, il match non è stato molto diverso da quello dell’andata. Nei primi due quarti, Udine ci ha messo un bel po’ per carburare, con una difesa blanda e con qualche palla persa di troppo (ben 19 alla fine) ed ha lasciato spazio a Piacenza che si è portata avanti fino al massimo vantaggio di +14 (40-26), con i tiri da tre punti dei suoi tiratori (6/11 nei primi 20′) e con le penetrazioni di McGusty. Praticamente opposto l’andamento del match nella ripresa, che ha visto Udine stringere le maglie difensive, vincere nettamente la lotta a rimbalzo (41-31 il computo finale) e dettare legge in attacco affidando i palloni alle mani questa volta sicure di Briscoe e Gentile. Dopo essere passata in vantaggio a fine terzo quarto con una schiacciata e una tripla di Gaspardo, i bianconeri hanno allungato nell’ultima frazione di gioco riuscendo questa volta a fare valere la maggiore fisicità e lunghezza del roster.

Domenica prossima, al Carnera, gli uomini di coach Finetti incontreranno l’Urania Milano alle ore 18. Sarà il penultimo match prima dell’inizio dei play-off, la fase finale della stagione che ha visto protagonista Udine nelle ultime due annate con la promozione sfumata solo in finale.

UCC ASSIGECO PIACENZA – APU OLD WILD WEST UDINE 81-88 (24-18, 44-36, 58-62)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Gajic 12 punti, Miaschi 19, Galmarini 1, Joksimovic ne, Pascolo 10, Querci 5, McGusty 17, Portannese, Soviero 4, Gherardini ne, Sabatini, Cesana 13. All. Stefano Salieri.

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 16 punti, Antonutti, Gaspardo 8, Cusin 8, Briscoe 22, Bertetti 3, Fantoma ne, Esposito 12, Nobile 3, Pellegrino 8, Monaldi 8. All. Carlo Finetti.