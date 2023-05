L’OWW Udine s’è desta e annienta l’Urania Milano

UDINE – Netta vittoria dell’Old Wild West Udine che, nel penultimo turno della fase ad orologio, ha avuto ragione dell’Urania Milano per 102 a 84.

Il successo è avvenuto al termine di un incontro che, a parte le battute iniziali, ha visto i padroni di caso sempre in vantaggio, con distacchi che si sono dilatati fino all’ultimo quarto, quando gli ospiti sono tornati a sole 7 lunghezze di distacco (77-70). Nel finale, le triple di Monaldi e Briscoe hanno spazzato il tentativo di rimonta ospite e assegnato definitivamente il successo ai bianconeri.

Al di là dei due punti conquistati, che consentono ai friulani di potere ancora ambire alla seconda posizione nel loro girone, il successo contro i lombardi potrebbe segnare uno spartiacque nella stagione dei bianconeri. Per la prima volta in stagione, infatti, i tifosi accorsi al Carnera hanno potuto ammirare una squadra determinata, lucida e ben organizzata per quasi tutta la durata del match.

Fatti salvi i primissimi minuti iniziali e qualche sbavatura ad inizio ultimo quarto, Antonutti e compagni hanno mosso ottimamente e velocemente la palla in attacco, trovando brillanti traiettorie di passaggio per i compagni liberi e si sono impegnati con sacrificio e di squadra in difesa, lasciando raramente gli avversari liberi di colpire.

I 18 punti finali di distacco e gli oltre 100 punti segnati sono sicuramente le statistiche che per prime balzano all’occhio, ma i progressi registrati dai bianconeri si riflettono anche nei ben 28 assist smazzati (17 quelli degli ospiti) e nei 40 rimbalzi arpionati (24 quelli dell’Urania), a dispetto dell’assenza del centro Cusin nelle fila dell’OWW.

Tra i singoli, di assoluto rilievo le prove di Esposito (22 punti, 11 rimbalzi), sempre più a suo agio come incursore sotto canestro e rimbalzista e stavolta pure preciso nel tiro da tre punti, di un Briscoe che è piaciuto molto come uomo-assist (ben 9, alcuni di pregevolissima fattura) oltre che come realizzatore (21 punti) e, last but not least, quella di Gentile (22 punti, 8 rimbalzi, 6 assist), autore di un’altra prestazione “totale” fino alle battute finali del match.

Domenica prossima l’OWW Udine sarà impegnata a Torino contro la Reale Mutua di Franco Ciani che è già sicura del primo posto nel girone. Una vittoria esterna dei bianconeri significherebbe l’arrivo al secondo posto nel girone ed il conseguente diritto a giocare il primo turno dei play-off con il vantaggio del fattore campo.

APU OLD WILD WEST UDINE – URANIA MILANO 102-84 (26-20, 48-34, 71-54)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 20 punti, Palumbo 2, Antonutti 6, Gaspardo 4, Briscoe 21, Bertetti 3, Fantoma, Dabo ne, Esposito 22, Nobile, Pellegrino 12, Monaldi 12. All. Carlo Finetti.

URANIA MILANO: Potts 3 punti, Piunti 15, Ebeling 9, Valsecchi ne, Hill 10, Amato 15, Montano 16, Marra ne, Pullazi 16, Cavallero ne. All. Davide Villa.