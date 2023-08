Paola Del Din compie 100 anni: “Una vita per la patria, esempio per i giovani”

SAPPADA – Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni in rappresentanza dell’amministrazione comunale ha presenziato al centesimo compleanno di Paola Del Din a Sappada. “È stato per me un vero piacere presenziare al centenario di Renata. Ho voluto portare personalmente tutta la gratitudine della città di Udine per una persona così esemplare, medaglia d’oro al valor militare. – ha commentato il Primo Cittadino – Una vita da vera patriota, dedicata alla nostra Italia. Credo che la libertà personale e dei popoli sia la cosa più importante per una società e Paola Del Din è stata un esempio di difesa e di riconquista della libertà sia personale che della Patria. Sono sicuro che le sue azioni saranno sempre di grande esempio per i giovani di oggi e di domani”.

Il 2 settembre sarà organizzata, presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà a Udine, una cerimonia in onore della professoressa Paola Del Din. Alla cerimonia, che sarà accompagnata dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia, saranno presenti e interverranno il Vice Sindaco Alessandro Venanzi, il Prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il Generale di Corpo d’Armata, Presidente dell’ Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione, Enrico Pino, il Generale di Corpo d’Armata, Comandante delle Truppe Alpine Ignazio Gamba, il Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e Alessandro Carlini, giornalista e scrittore, autore del libro “Nome in codice Renata. Storia di Paola Del Din, combattente della Resistenza e agente segreto”. Nicola Stefani, speaker ufficiale delle Adunate nazionali ANA, sarà il moderatore della cerimonia. Durante la mattinata, dalle ore 10 a seguire, si susseguiranno gli interventi degli ospiti in onore di Paola Del Din, la quale prenderà infine la parola, che celebreranno il coraggio e la forza di volontà che l’hanno fatta diventare una figura simbolo della Resistenza e di conseguenza della Storia d’Italia.

“Cento anni fa l’Italia dava alla luce una delle sue anime più innamorate della libertà: Paola Del Din”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Fabio Scoccimarro (FdI), aggiungendo che “patriota fervida e amante della giustizia, mi ha insegnato cosa sia rischiare la vita per dei valori condivisi trasversalmente da bandiere senza colore”. “Una saggezza e un coraggio fonte di ispirazione, sugellate – conclude Scoccimarro – sia da una medaglia d’oro al valor militare, sia da una vita longeva dedita all’educazione e alla famiglia! Auguri prof!”.

“Un onore ambito poter fare gli auguri a Paola Del Din, donna determinata e partigiana audace nella lotta antifascista. Testimone indefessa dei valori democratici e autenticamente patriottici per cui ha combattuto nelle file della Brigata Osoppo, è una figura luminosa per tutto il movimento resistenziale che ha contribuito alla Liberazione dell’Italia. In diverse circostanze ho potuto apprezzarne la schietta e severa capacità di richiamare i moventi morali che la animano ora come allora”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), in occasione del 100/mo compleanno di Paola Del Din, medaglia d’oro al valor militare quale partigiana distinta per “elevato spirito di sacrificio e sconfinata dedizione alla causa della libertà”.