Tornano i controlli al confine con la Slovenia per il rischio terrorismo

FVG – “Corretta e doverosa la decisione di sospendere Schengen e ripristinare i controlli ai confini alla luce di quanto sta avvenendo a livello internazionale in queste settimane”. Questa la posizione di Roberto Novelli, consigliere regionale di

Forza Italia, in merito alla notizia della decisione del Governo italiano di attuare controlli temporanei alle frontiere con la

Slovenia. Nella nota il consigliere ha ricordato che “le evoluzioni odierne vanno esattamente nella direzione da me auspicata ripetutamente”. Novelli ha rimarcato che “servono senso di responsabilità e lucidità in questa fase. Di certo non possiamo permetterci leggerezze, quindi plaudo alla decisione assunta oggi”.

“Si fa il necessario per aumentare la sicurezza in un momento critico, in una situazione di rischio terrorismo che coinvolge tutta l’Europa, ma non c’è compiacimento se si limita la libertà di transito e si creano disagi per i cittadini italiani. Forse qualcuno si confonde e pensa che così si fermerà la rotta balcanica, ma temo dovrà ricredersi perché ci sono aree del mondo in cui stanno crescendo situazioni di instabilità che spingono a massicce migrazioni. Le misure eccezionali vanno prese quando servono ma non sono strutturali e questa non è un vanto della destra, al contrario”. Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, a proposito della decisione del governo Meloni di reintrodurre i controlli alle frontiere interne con la Slovenia.