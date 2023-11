Il supplementare punisce l’APU a Forlì

FORLì – Sfugge all’ultimo la vittoria all’Old Wild West Udine che perde per 87 a 84, dopo un tempo supplementare, sul campo di Forlì contro con i padroni di casa.

Il big match, che vedeva opporsi le due formazioni al secondo posto in classifica, ha visto festeggiare, alla fine, i romagnoli, autori di una gara di rincorsa che li ha premiati con un finale in cui si sono rivelati più cinici e lucidi.

I bianconeri, dal conto loro, pur reduci dalle fatiche del turno infrasettimanale con la Fortitudo, sono rimasti in vantaggio, quasi ininterrottamente, fino all’inizio dell’ultimo quarto, grazie soprattutto alle buone prestazioni di Alibegovic, Clark e Da Ros.

Nell’ultimo quarto, i forlivesi, sospinti dal pubblico di casa (“caloroso” anche troppo, Vertemati nel post partita si è lamentato di un accendino arrivato in testa a Gaspardo) sono riusciti a rimontare il divario con i canestri di un imprendibile Cinciarini (40 anni e non sentirli) e, grazie anche a qualche fischio arbitrale non proprio benevolo per gli ospiti, a portare i bianconeri al supplementare.

Nei 5 minuti dell’overtime, i padroni di casa, nonostante l’uscita per falli dell’americano Allen (di contro, nel frangente, Vertemati preferiva rinunciare al suo straniero Delia) legittimavano la vittoria con una gestione più lucida delle azioni finali che gli è valsa la vittoria, anche se una tripla di Clark, che è girata beffardamente sul ferro, poteva cambiare le sorti dell’incontro.

I match con le squadre romagnole continueranno domenica prossima quando al Carnera arriverà Rimini, in piena crisi di risultati ed ultima in classifica.

Unieuro Forlì – Apu Old Wild West Udine 87-84 d.1.t.s. (17-22, 35-41, 53-60, 76-76)

Unieuro Forlì: Xavier Johnson 23 (3/8, 3/4), Daniele Cinciarini 23 (7/10, 1/5), Kadeem Allen 15 (7/14, 0/2), Davide Pascolo 8 (3/5, 0/2), Fabio Valentini 6 (0/2, 2/6), Federico Zampini 5 (2/5, 0/3), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/2), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Luca Pollone 0 (0/1, 0/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0), Michele Munari n.e., Edoardo Zilio n.e… All.: Antimo Martino.

Apu Old Wild West Udine: Jason Clark 21 (7/11, 1/4), Matteo Da ros 16 (5/6, 1/2), Mirza Alibegovic 13 (5/10, 1/4), Lorenzo Caroti 10 (0/1, 2/7), Raphael Gaspardo 10 (3/6, 0/0), Diego Monaldi 9 (1/2, 2/7), Marcos Delia 3 (1/3, 0/0), Iris Ikangi 2 (1/1, 0/1), Gianmarco Arletti 0 (0/1, 0/0), Jacopo Vedovato n.e., Michele Zomero n.e.. All.: Adriano Vertemati.