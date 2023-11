Nuove tariffe per le piscine comunali. Sarà introdotto un tornello “conta ore”

UDINE – Il Comune di Udine ha approvato una revisione sostanziale degli accessi alle piscine comunali, una manovra per adeguare finalmente dopo molti anni le tariffe, ormai non più aggiornate, e per adeguare il servizio alle esigenze di tutti i cittadini che sfruttano gli impianti per fare allenamento o come soluzione al caldo estivo.

Secondo quanto deliberato dalla giunta lo scorso martedì 14 novembre, entro il primo giugno 2024 all’ingresso della piscina del Palamostre saranno installati i tornelli automatici, grazie ai quali sarà possibile tenere conto delle ore di permanenza della struttura dei singoli utenti. “Si tratta di una grande novità che permetterà a tutti i cittadini di pagare quanto tempo effettivamente trascorrono all’interno dell’impianto”, spiega l’assessore allo Sport e Impianti sportivi Chiara Dazzan. Infatti, l’installazione dei tornelli si unisce alla creazione di abbonamenti orari con tessera ricaricabile, validi sia per la stagione estiva che per quella invernale. Una volta acquistata la tessera dell’abbonamento del valore di 5 euro, le nuotatrici e i nuotatori udinesi potranno scegliere di effettuare una ricarica di 50 o 100 ore, dal costo di 160 e 300 euro (100 e 170 euro con la riduzione) a cui saranno scalate volta per volta le ore di permanenza nella piscina.

Le piscine comunali rappresentano un servizio che la cittadinanza dimostra di apprezzare anno dopo anno, con numeri importanti. Solo nei mesi estivi del 2023 gli accessi registrati sono stati 24.978, in linea con quanto avvenuto l’anno precedente, quando gli ingressi erano stati 24.700. Considerando questi dati, per garantire uno spettro d’offerta più ampio possibile, dalla prossima stagione estiva cambieranno le tariffe per l’accesso giornaliero. In estate in via Ampezzo si pagherà 9 euro per un’intera giornata (l’impianto all’esterno è aperto dalle 10 alle 19), con riduzione a 5 euro, mentre nella stagione invernale il biglietto rimarrà a 6,50 euro con riduzione a 3,50. Importante novità l’introduzione del biglietto per mezza giornata nella stagione estiva, che costerà 6,50 euro, con riduzione a 3,50, e che avrà validità per 4 ore, corrispondente grossomodo alla durata media d’utilizzo estivo della piscina da parte delle famiglie. Inoltre, le bambine e i bambini fino a 6 anni non pagheranno l’ingresso – finora la gratuità era riservata a bambine e bambini fino a 2 anni –, mentre dal prossimo anno alle riduzioni potranno accedere ragazze e ragazzi fino a 14 anni, età da cui potranno entrare in piscina senza accompagnamento.

“Le modifiche che abbiamo apportato al piano tariffario e le importanti novità che abbiamo introdotto come tornelli e abbonamenti orari, intendono dare una risposta quanto più possibile puntuale alle richieste di tutte quelle cittadine e quei cittadini che si affidano alle strutture comunali per lo sport e il benessere fisico”, commenta l’assessore Dazzan. “Nel corso di questa estate ho avuto modo di dialogare con un gran numero di cittadine e cittadini, che mi hanno comunicato come, fino ad ora, mancasse un’offerta diversificata rivolta alle esigenze degli utenti, che sono nuotatori agonisti, dilettanti e sportivi in genere, ma anche numerose famiglie con bambini e anziani, soprattutto nel periodo estivo”, aggiunge l’assessore. “Il tempo che trascorrono tutte queste persone in piscina è diverso, e diverso è il modo in cui sfruttano l’impianto in un periodo settimanale, mensile o stagionale. Perciò, adeguare le tariffe tenendo conto di tutti questi aspetti e aggiornare il sistema d’accesso da un punto di vista tecnologico ci sembra la miglior via per mantenere alto lo standard qualitativo dell’offerta che annualmente proponiamo”, queste le parole di Dazzan.

In aggiunta alle soluzioni che saranno adottate all’interno dell’impianto del Palamostre, importanti novità sono previste anche per la piscina in via Pradamano. Qui, considerata la struttura della piscina, non è prevista l’installazione di un sistema di controllo degli accessi automatizzato, tuttavia si è pensato a un abbonamento, che anche in questo caso favorisca notevolmente il cittadino. Il biglietto di ingresso singolo costerà 6,50 euro, ma con la sottoscrizione di un abbonamento valido per 15 o 30 ingressi che costeranno rispettivamente 85 e 160 euro (i ridotti 45 e 85 euro), il prezzo del biglietto scenderà a 5,60 e 5,30 euro.