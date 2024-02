UDINE – 165 coppie hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio al Palamostre, invitati dal Comune di Udine per celebrare i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Un momento divertente in compagnia in occasione di San Valentino.

“Vi ringraziamo per il vostro impegno e il vostro lavoro perché avete dato un meraviglioso esempio alla nostra comunità, siete il simbolo di come l’amore e la famiglia siano fondamentali per la società” li hanno salutati il sindaco Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi.

Seguiti in diretta dalle telecamere di Telefriuli le coppie hanno raccontato ad Alexis Sabot la loro esperienza di vita, i propri ricordi e i propri insegnamenti per i più giovani, tra una risata e l’altra. Per tutti il segreto è avere pazienza per superare i momenti difficili. Il Comune di Udine ha regalato a tutti una fotografia ufficiale della giornata, una stampa della città e un ingresso gratuito per una visita a Casa Cavazzini. Dopo i saluti e le chiacchierate in libertà il palco è stato appannaggio dell’Ensamble Piano Hexagon guidato dal Maestro Ferdinando Mussutto, con un programma dedicato alla danza.

Un medley di classici antichi e moderni con una incursione nel mondo friulano con il ballo più antico della nostra terra. I dieci brani eseguiti dai sei pianoforti hanno celebrato il momento storico per le tante coppie friulane legate dalle nozze d’oro, diamante e titanio, prima dei saluti e dei Brindisi finali.