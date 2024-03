Avviato l’iter per le prossime elezioni comunali ed europee in Fvg: si voterà l’8 e il 9 giugno

FVG – “Ha preso il via il percorso per fissare le date delle prossime elezioni comunali, le quali con tutta probabilità andranno a coincidere con quelle delle elezioni europee, ovvero l’8 e 9 giugno 2024 così da garantire un risparmio di spesa e ridurre il disagio arrecato agli istituti scolastici che devono mettere a disposizione i propri locali per l’allestimento dei seggi. A meno di improbabili cambiamenti, dovuti a fattori oggi imprevedibili, gli oltre 290mila cittadini chiamati a esprimersi per eleggere i propri sindaci e consigli comunali si dovranno recare alle urne nelle giornate di sabato e domenica, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, con le urne aperte di domenica e lunedì.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti evidenziando come in base alla normativa regionale “il voto per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei 114 Comuni interessati, tutti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e pertanto senza turno di ballottaggio, deve avvenire in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2024. Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le elezioni del Parlamento europeo si tengano nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, con libertà per ogni Stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi secondo le consuetudini elettorali nazionali. Pertanto, pur non essendo ancora stati formalmente convocati i comizi per le elezioni europee con decreto del Presidente della Repubblica, è certo che le elezioni in Italia debbano aver luogo sabato 8 giugno e domenica 9 giugno”.

L’assessore ha quindi anticipato che “in attesa delle indizioni delle ‘europee’ la Giunta ha avviato l’iter burocratico necessario a organizzare in contemporanea anche le elezioni comunali, che di conseguenza dovrebbero adeguarsi alle date e orari previsti per le prime: sabato dalle 14.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 23.00 con costituzione dei seggi il sabato mattina alle ore 9.00 e scrutinio delle schede per le elezioni amministrative nella giornata di lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 14”.

Tracciando una sorta di roadmap è quindi possibile ipotizzare che entro il 10 aprile sarà fissata la data delle elezioni comunali

(sessanta giorni prima del voto, tenendo conto del fatto che per tutte le scadenze legate alle amministrative come giornata della

votazione deve essere intesa la domenica e non il sabato), con convocazione dei comizi entro il 20 dello stesso mese e

pubblicazione del relativo decreto entro il 25 aprile. Di conseguenza le candidature dovranno essere presentate dal 6 al 7 maggio e la campagna elettorale prenderà il via il 10 maggio.