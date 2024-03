Gaspardo e Monaldi spingono Udine alla vittoria su Treviglio

UDINE – L’Old Wild West Udine torna prontamente alla vittoria imponendosi per 73 a 65 sulla Gruppo Mascio Treviglio tra le mura amiche del Carnera.

Contro una formazione tornata a ruotare a 10 uomini e con alcuni elementi di assoluto valore (in primis il centro ex Torino Guariglia e subito dopo l’ala ex Trieste Pacher), Udine deve sudare non poco per avere ragione dei lombardi, anche perché priva ancora una volta Clark, il suo uomo di maggiore qualità offensiva e con un Caroti rimasto acciaccato dopo lo scontro con Trapani.

Vertemati, però, ritrova un grande Gaspardo, autore di un primo tempo eccezionale (17 punti e 4 rimbalzi) che blocca più volte i tentativi di fuga degli ospiti ed un Monaldi che, invece, nel secondo tempo toglie da ogni impasse i padroni di casa e li conduce, a suon di bombe (5/10 per lui, nella specialità), ma anche con un paio di appoggi a canestro, alla vittoria finale.

Dopo i primi 15′ giocati sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti che si fanno in alcuni frangenti preferire per una circolazione di palla più veloce, i bianconeri si sono portati avanti nel finale di secondo quarto mettendo a segno con Gaspardo, Monaldi ed Arletti il parziale di 12 a 5 che li ha mandati a +7 alla sirene di metà incontro.

Dopo l’intervallo, che ha visto la premiazione del grande coach Mario Blasone da parte del presidente della FIP FVG Giovanni Adami, l’APU è rimasta sempre in vantaggio, resistendo all’aumento dell’intensità difensiva degli ospiti, opponendo a sua volta un’ottima difesa (a parte qualche distrazione sulle incursioni repentine degli ospiti) ed i canestri di un indiavolato Monaldi.

E Cannon? Il nuovo americano di Udine ha fatto vedere dei progressi rispetto all’esordio di Trapani: agilità e forza fisica dentro l’area che gli han valso 9 punti ed 8 rimbalzi in poco più di 18′ sul parquet. Una iniezione non da poco per una squadra che, con lui e con De Laurentiis, ha acquisito quella verticalità e dinamicità sotto canestro che prima le mancavano.

Apu Old Wild West Udine – Gruppo Mascio Treviglio 73-65 (22-22, 40-33, 53-46)

Apu Old Wild West Udine: Diego Monaldi 19 (2/4, 5/10), Raphael Gaspardo 17 (4/9, 2/2), Iris Ikangi 10 (1/2, 2/6), Jalen Cannon 9 (4/6, 0/1), Quirino De laurentiis 8 (4/4, 0/0), Gianmarco Arletti 6 (2/2, 0/0), Matteo Da ros 4 (2/5, 0/0), Mirza Alibegovic 0 (0/3, 0/3), Lorenzo Caroti 0 (0/1, 0/2), Marcos Delia 0 (0/1, 0/0), Benjamin Marchiaro n.e., Michele Zomero n.e.. All. Vertemati.

Gruppo Mascio Treviglio: Terrell Harris 18 (7/10, 1/2), A.j. Pacher 16 (4/8, 0/1), Tommaso Guariglia 7 (2/5, 0/1), Matteo Pollone 6 (2/2, 0/1), Simone Barbante 6 (3/5, 0/0), Luca Vitali 5 (1/1, 1/3), Marco Giuri 3 (0/2, 1/5), Federico Miaschi 2 (1/2, 0/3), Bruno Cerella 2 (1/1, 0/2), Brian Sacchetti 0 (0/1, 0/3), Leonardo Falappi n.e.. All. Valli.

