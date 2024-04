Una APU con poche motivazioni soccombe contro Casale

CASALE MONFERRATO – L’Old Wild West Udine incappa in una sonora sconfitta per 88 a 71 a vantaggio dei piemontesi della Novipiù in lotta per non retrocedere dalla serie A2.

Privi ancora dell’americano Clark, assente ormai da un mese, nonché del playmaker Caroti, in panchina per onor di firma, la partita contro la squadra degli ex Fantoma e Fall, nonché dell’ex cividalese Pepper, non poteva dirsi sulla carta facile, nonostante le distanze in classifica tra le due squadre.

Ma la differenza di punteggio finale, con Udine che si è trovata a dovere rincorrere per tutta la partita e le prestazioni molto compassate di alcuni bianconeri, lasciano il dubbio che i friulani abbiano affrontato la trasferta con motivazioni appropriate.

Nel grigiore generale, si sono salvati Cannon, autore di un ottimo primo tempo (13 punti, con numerosi canestri in lob) ed il secondo tempo di Alibegovic, l’unico degli ospiti visto “sbattersi” per tutta la partita (23 punti e 4 assist). Benino anche Arletti, che ha agito spesso come playmaker di riserva e che è stato il migliore a rimbalzo (8).

Un po’ pochino ed infatti la sconfitta è arrivata inevitabile. Forse qualcuno non ha tutti i torti a pensare che ci sia una sorta di rincorsa tra Udine e Fortitudo Bologna (perdente pure lei, ad Agrigento) per acciuffare non già il secondo posto, ma il terzo posto nel girone. Quello che consentirebbe loro, in una ipotetica finale play-off, di non incrociare il “babau” Trapani che ha appena aggiunto al suo già ottimo roster l’ex Sassari Gentile e l’ex Virtus Bologna Alibegovic.

Novipiù Monferrato – Apu Old Wild West Udine 88-71 (26-14, 39-35, 65-52)

Novipiù Monferrato: C.j. Kelly 22 (2/5, 4/7), Abdel Fall 19 (9/10, 0/1), Dalton Pepper 16 (4/9, 2/6), Niccolo Martinoni 14 (2/4, 3/5), Andrea Calzavara 12 (5/7, 0/1), Tommaso Fantoma 5 (1/2, 1/3), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Alessandro Baj n.e., Raffaele Romano n.e., Seraphin Kadjividi boussounka n.e., Nicolo Castellino n.e., Mario Bertaina n.e..All. Cova.

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 23 (4/10, 5/14), Jalen Cannon 17 (6/9, 0/0), Raphael Gaspardo 7 (3/5, 0/2), Matteo Da ros 6 (1/2, 1/2), Gianmarco Arletti 6 (3/4, 0/1), Diego Monaldi 5 (1/4, 1/10), Quirino De laurentiis 5 (1/1, 1/1), Iris Ikangi 2 (1/2, 0/3), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Marcos Delia n.e., Lorenzo Caroti n.e.. All. Vertemati.

