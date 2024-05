Le cure palliative rappresentano un elemento cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti che affrontano l’ultimo periodo della loro esistenza. In Friuli-Venezia Giulia, queste pratiche sono al centro dell’attenzione grazie all’impegno della Regione e delle istituzioni locali.

Un supporto inestimabile per la comunità

Le cure palliative non solo alleviano il dolore fisico, ma offrono anche un sostegno emotivo e psicologico ai pazienti e alle loro famiglie. Questo aspetto è stato sottolineato dall’assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi durante il convegno internazionale “Overcoming barriers and borders in palliative care: 100-UniTs of opportunities“, svoltosi all’Università di Trieste.

Il meeting, promosso dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP) in collaborazione con l’Ateneo giuliano e l’Iniziativa Centro Europea (Cei), ha ospitato ricercatori e medici specialisti provenienti dai Paesi dell’Europa centrale e orientale. L’obiettivo principale era lo scambio di esperienze e buone pratiche, per implementare i servizi e rafforzare la collaborazione tra la “Regione Alpe Adria e i Balcani Occidentali”.

La decisione dell’Università di Trieste di inserire questo evento nei festeggiamenti per i suoi primi 100 anni di vita è stata particolarmente significativa. Questo gesto evidenzia quanto la tematica delle cure palliative sia centrale in una società che sta registrando un costante invecchiamento della popolazione.

L’importanza delle cure palliative e l’impegno della Regione

Le cure palliative rappresentano un grande valore per i pazienti, offrendo loro la dignità e il rispetto che meritano. L’assessore regionale ha ricordato come solo 25 anni fa in Italia non si parlasse ancora di questo argomento e che solo nel 2010 venne adottata la legge 38, che assicura il diritto di accesso a queste cure e alle terapie del dolore.

La Regione Friuli-Venezia Giulia sta facendo molto per potenziare il sistema di pratiche e metodologie volte alla prevenzione e al sollievo della sofferenza dei pazienti terminali. Dal convegno sono attesi suggerimenti e indicazioni per migliorare ulteriormente i servizi offerti alla cittadinanza.

Il futuro delle cure palliative in Friuli-Venezia Giulia appare dunque promettente. Con il costante impegno delle istituzioni locali e la collaborazione internazionale, la Regione si pone come esempio di eccellenza in questo campo. Questo non solo migliora la qualità della vita dei pazienti, ma offre anche un sostegno essenziale alle loro famiglie, che spesso si sentono abbandonate in questi momenti difficili.

