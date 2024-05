Trieste si prepara ad accogliere un evento speciale che unisce sport, salute e ricerca: la manifestazione “A Canestro per la Ricerca“. Presentata oggi dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, l’iniziativa si terrà dal 14 al 16 giugno, promettendo di essere una tre giorni di beneficenza e basket indimenticabile.

Una tre giorni di eventi

L’evento inizierà venerdì 14 giugno con una cena di beneficenza presso Eataly. Durante il fine settimana, il cuore della manifestazione si sposterà in piazzale Straulino, dove si terranno due tornei di basket, sabato 15 e domenica 16 giugno. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per la ricerca contro le neoplasie, con il sostegno di importanti figure istituzionali e del giocatore della Pallacanestro Trieste Stefano Bossi.

L’importanza dello sport per i giovani

L’assessore regionale ha sottolineato l’importanza dello sport per i giovani, evidenziando come la pratica sportiva trasmetta valori fondamentali come lealtà, amicizia e sacrificio. Inoltre, lo sport promuove uno stile di vita sano, basato su movimento, alimentazione equilibrata e il rifiuto del fumo, fondamentali per una prevenzione costante.

La ricerca medica al centro

Uno degli aspetti cruciali dell’evento è il suo legame con la ricerca medica. L’assessore ha ricordato che le neoplasie possono essere contrastate grazie ai progressi della ricerca scientifica, che hanno permesso a molti pazienti di migliorare la loro qualità di vita. I fondi raccolti durante “A Canestro per la Ricerca” saranno destinati a supportare ulteriori scoperte in questo campo.

Gli organizzatori sono fiduciosi che la manifestazione avrà successo e potrà consolidarsi nel tempo. Il modello vincente che combina sport, salute e ricerca potrebbe diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Trieste, contribuendo non solo alla raccolta fondi, ma anche alla diffusione di stili di vita salutari e al sostegno della ricerca scientifica.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook