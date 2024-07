Udine si appresta a vivere una nuova era di collaborazione strategica tra il Comune e l’Università degli Studi di Udine. Questo è stato reso possibile grazie alla firma di un protocollo d’intesa che coinvolgerà entrambi gli enti fino al 2029. La cerimonia di sottoscrizione ha visto la partecipazione del Sindaco Alberto Felice De Toni, del rettore Roberto Pinton, dell’Assessore a Università, Cultura e Istruzione Federico Pirone e del direttore generale dell’ateneo Massimo Di Silverio. Questo accordo non è solo un documento formale, ma rappresenta un impegno concreto per costruire insieme un futuro internazionale per la città e il territorio friulano.

Obiettivi chiari e concreti

L’accordo mira a migliorare la qualità della vita di cittadini e studenti, favorendo un’integrazione sempre più profonda tra la comunità udinese e quella universitaria. Il principio guida è la reciprocità: sia il Comune che l’Università si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni.

Una città a misura di studente

Uno degli aspetti fondamentali dell’accordo è l’accoglienza degli studenti. L’obiettivo è rendere Udine una città universitaria a tutti gli effetti, capace di accogliere le migliaia di studenti che scelgono questo territorio per il proprio percorso di studi. Sarà potenziata l’offerta culturale, sportiva e ricreativa, rendendola vivace e accessibile a tutti. Si promuoverà una politica di residenzialità innovativa, facilitando l’inserimento degli studenti nella vita cittadina e favorendo la loro integrazione non solo nella comunità universitaria, ma anche in quella udinese.

Mobilità sostenibile e spazi urbani

La sostenibilità è un altro pilastro della collaborazione. L’intesa punta a migliorare la mobilità urbana, rendendola moderna, accessibile e sostenibile per gli studenti. Particolare attenzione sarà rivolta al trasporto pubblico e alla mobilità dolce. Si prevede inoltre la valorizzazione degli spazi urbani, con un focus sulle aree più frequentate dagli studenti universitari. Questo include la promozione del patrimonio architettonico cittadino, rendendolo un punto di riferimento per la comunità locale e per il turismo internazionale.

Promozione della cultura e della ricerca

La cultura e la ricerca sono ambiti di collaborazione strategica tra Comune e Università. Il protocollo prevede la promozione di attività di divulgazione presso i Civici Musei, valorizzando il patrimonio storico, archeologico e artistico della città. Saranno sviluppati progetti di ricerca congiunti, facilitando il trasferimento della conoscenza dall’università al mondo produttivo. Questo favorirà la nascita di nuove imprese giovanili e start-up a contenuto scientifico e tecnologico.

Commenti delle autorità

Il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Rinsaldare questa unione tra il Comune di Udine e la sua università è grande motivo d’orgoglio per noi e una grande possibilità per il futuro della nostra città. Udine è un centro con grandi prospettive dal punto di vista culturale, tecnologico, ed economico. Il protocollo siglato con l’ateneo udinese ci mette nelle condizioni di pensarla sempre più come a una città universitaria a tutti gli effetti, inclusiva, presente in campo nazionale e internazionale e aperta al futuro.”

Anche il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Il rinnovato patto di collaborazione con il Comune consolida il ruolo essenziale del nostro Ateneo per far sì che Udine diventi un modello di città universitaria, come nelle migliori tradizioni europee, con beneficio per gli studenti e la cittadinanza. L’Ateneo è parte integrante del tessuto sociale, economico e culturale di Udine e proseguirà con rinnovato impegno a contribuire con le proprie competenze ed esperienza alla crescita armonica e sostenibile del territorio e al suo benessere.”

