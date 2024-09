Il Comune di Udine ha deciso di effettuare un significativo investimento per modernizzare e migliorare gli impianti calcistici della città. L’importo totale stanziato supera i 3 milioni e mezzo di euro e coprirà interventi su diversi impianti sportivi comunali, con l’obiettivo di rendere le strutture più moderne, accessibili e funzionali. Questo piano di riqualificazione, secondo l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan, rappresenta un passo fondamentale per garantire che lo sport, una parte vitale della vita cittadina, continui a crescere e a prosperare.

Il progetto di ammodernamento: aree polifunzionali e nuovi impianti

Il piano di interventi prevede numerose migliorie per ciascun impianto. Tra le principali iniziative, il campo sportivo di Via Valente nel quartiere Aurora sarà soggetto a lavori di grande portata. Sarà realizzato un nuovo campo di allenamento dotato di illuminazione, permettendo così di estendere l’uso dell’impianto anche durante le ore serali. Inoltre, verrà costruita una nuova “area per il terzo tempo”, che servirà sia come ufficio che come chiosco per la somministrazione di cibo e bevande durante e dopo le partite. L’aggiunta di una gradinata con circa cento posti a sedere migliorerà notevolmente l’esperienza degli spettatori. Il costo totale di questi lavori è stimato in 735 mila euro.

Riqualificazione dell’impianto Bepi Rigo

Il campo sportivo Bepi Rigo di via Basiliano, situato nel quartiere di Sant’Osvaldo, riceverà un importante aggiornamento grazie a un investimento di un milione e mezzo di euro. Tra le migliorie principali ci saranno una nuova tribuna coperta e la riqualificazione dell’area interna, con l’aggiunta di nuovi parcheggi per atleti e spettatori, nuovi servizi, e l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una nuova illuminazione.

Inoltre, verranno realizzati percorsi pedonali accessibili e verrà valorizzata la zona festeggiamenti esistente. Questi interventi non solo miglioreranno l’aspetto estetico e funzionale dell’impianto, ma garantiranno anche una maggiore fruibilità e sostenibilità ambientale.

Altri impianti interessati e piani futuri

Il piano di interventi non si ferma qui. Al campo sportivo Tomasetig di via Torino a Paderno sarà costruito un nuovo edificio polifunzionale e verranno realizzati percorsi pedonali per facilitare l’accesso alla tribuna coperta e alle aree per atleti. A Laipacco, un investimento di 170 mila euro sarà destinato alla sostituzione della caldaia e al rifacimento dell’impianto di illuminazione. Al campo sportivo Comuzzi di Cussignacco, saranno installate torri faro per permettere le partite serali, e verranno realizzati percorsi sicuri per l’accesso all’impianto. Infine, al Clocchiatti di via delle Fornaci e al Capocasale di viale dello sport, sono previsti lavori per la costruzione di una sala polifunzionale e per l’installazione di nuove torri faro, grazie a un’integrazione di finanziamenti regionali.

Obiettivi e tempistiche dei lavori

Dopo la fase amministrativa e l’approvazione dei progetti esecutivi, i lavori di riqualificazione dovrebbero essere completati entro un anno. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco De Toni, ha già approvato due delibere sul tema e una terza sarà discussa nella prossima seduta del consiglio comunale. L’obiettivo a lungo termine è continuare a modernizzare tutti gli impianti calcistici non ancora interessati da queste migliorie, garantendo così un alto standard di qualità e accessibilità per gli sportivi e i cittadini di Udine.

