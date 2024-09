GORIZIA – La nuova stagione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia si preannuncia come un evento straordinario per il panorama culturale della regione Friuli-Venezia Giulia. Il cartellone della stagione 2024/2025 sarà svelato ufficialmente il prossimo 18 settembre in una conferenza stampa aperta al pubblico, che si terrà presso il foyer del teatro, in Via Garibaldi 2A, alle ore 11.00. Saranno presenti il Sindaco Rodolfo Ziberna, l’assessore alla Cultura Fabrizio Oreti e il direttore artistico Walter Mramor, pronti a illustrare i dettagli di una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e di spettacoli di altissimo livello.

Un cartellone ricco di eventi

Il programma del Teatro Verdi per il 2024/2025 si estenderà dal 5 novembre 2024 al 6 maggio 2025 e includerà una varietà di spettacoli per soddisfare tutti i gusti e le fasce di età. Prosa, balletto, musical, una sezione dedicata ai racconti, concerti e spettacoli per le scuole e i bambini: il calendario sarà variegato e offrirà eventi di altissimo livello, con una forte componente internazionale in omaggio a GO!2025, il programma transfrontaliero che vedrà Gorizia e Nova Gorica capitali europee della cultura.

Il direttore artistico Walter Mramor ha lavorato per mettere insieme un’offerta culturale di respiro globale, ma con un forte legame con il territorio. Non solo grandi nomi della scena europea e mondiale, ma anche artisti italiani, sia affermati che emergenti, saranno protagonisti di questa stagione. Un focus particolare sarà dedicato alla storia del territorio di Gorizia, un tema che troverà ampio spazio nella programmazione.

Abbonamenti al via il 2 Ottobre

Per tutti gli appassionati di teatro, la buona notizia è che la campagna abbonamenti per la nuova stagione inizierà mercoledì 2 ottobre 2024. L’amministrazione comunale ha voluto confermare la propria attenzione al contenimento dei costi, mantenendo prezzi concorrenziali sia a livello regionale che nazionale, per consentire al maggior numero di persone possibile di godere degli spettacoli in programma.

I dettagli sugli abbonamenti e sulle modalità di acquisto saranno resi noti durante la conferenza del 18 settembre, ma si prevede che vi sarà una forte risposta da parte del pubblico, data l’importanza e la qualità della programmazione proposta.

Slava’s Snowshow: l’evento clou della stagione

Uno degli eventi di punta della stagione 2024/2025 sarà senza dubbio lo Slava’s Snowshow, che andrà in scena l’1 e 2 marzo 2025. Questo spettacolo unico, creato dal celebre clown Slava Polunin, ha conquistato il mondo intero con la sua magia. Descritto come il “miglior clown del mondo”, Polunin ha portato il suo Snowshow in alcune delle più prestigiose città globali, tra cui New York, Londra, Mosca e Sydney, ottenendo riconoscimenti e premi internazionali.

Lo Slava’s Snowshow è un’esperienza teatrale che riesce a coinvolgere adulti e bambini, combinando momenti di risate e di commozione in un’atmosfera onirica. Polunin ha dichiarato che il suo spettacolo “può rendervi gioiosi e tristi, farvi ridere e farvi piangere”, e questa capacità di far emergere emozioni contrastanti lo rende una proposta imperdibile per il pubblico del Teatro Verdi.

Questo spettacolo sarà inoltre uno degli eventi speciali all’interno del programma GO!2025, rendendolo ancora più significativo per il pubblico di Gorizia e dintorni.

Il Teatro Verdi: protagonista glocale della cultura

Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia si conferma così come un punto di riferimento culturale non solo a livello locale, ma anche internazionale. Grazie al suo ruolo all’interno del progetto GO!2025, il teatro continuerà a giocare un ruolo di primo piano nel collegare Gorizia e la regione Friuli-Venezia Giulia con il resto dell’Europa e del mondo.

La stagione 2024/2025, con il suo ricco cartellone, rappresenta un’occasione unica per il pubblico locale di godere di spettacoli di respiro globale senza allontanarsi dal proprio territorio. È la dimostrazione di come la cultura possa essere un potente strumento di coesione e sviluppo, capace di arricchire le comunità e di creare nuove connessioni tra persone e luoghi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook