APU Udine: non buona la prima!

RIMINI – L’Old Wild West Udine viene sconfitta a Rimini per 85 a 71 dai padroni di casa della Riviera Banca all’esordio in campionato.

Che la trasferta in Romagna, contro una squadra ben costruita come quella di coach Dell’Agnello ed in un ambiente caldo come quello del Flaminio, potesse nascondere molte insidie era cosa ben risaputa, ma il divario finale, per una formazione attrezzata come quella friulana, suona piuttosto pesante.

La partita ha avuto due facce. Nei primi 20′, in particolare nel primo quarto di gioco, i bianconeri sono sempre stati avanti nel punteggio (+9 il massimo divario), concedendo raramente tiri aperti ai padroni di casa e trovando punti importanti dagli americani Hickey e Johnson, oltre che da un positivo Caroti. Nella ripresa, Rimini, che sotto canestro già nei primi due quarti aveva dimostrato di avere qualche freccia in più al suo arco, ha accesso in rapida successione i suoi tiratori (l’ex Trapani Marini e la stella Robinson, in primis) che, spesso con troppa facilità, sono riusciti più volte a bucare la retina dei bianconeri ed assicurarsi meritatamente la vittoria.

I bianconeri sono sembrati ancora indietro sia da un punto di vista fisico, come testimoniato dal calo dei secondi due quarti, sia come amalgama di squadra, con la sfera che non ha girato con la velocità e precisione ammirate la scorsa stagione e con una difesa che troppo spesso ha lasciato l’avversario libero di colpire sul perimetro come sotto canestro.

Dopo un primo turno che ha visto altre cadute importanti tra le “big” (Brindisi, Cantù, Forlì e Fortitudo Bologna), il secondo match di campionato è già alle porte con la prima al Carnera dei bianconeri che, mercoledì alle ore 20.30, sfideranno l’HDL Nardò, anch’essa reduce da una sconfitta alla prima di campionato, contro Pesaro.

RivieraBanca Basket Rimini – Apu Old Wild West Udine 85-71 (13-19, 30-32; 59-47)

RivieraBanca Basket Rimini: Pierpaolo Marini 22 (8/10, 2/6), Gerald Robinson 15 (3/6, 3/7), Giovanni Tomassini 12 (0/1, 4/7), Gora Camara 10 (3/4, 0/0), Alessandro Grande 7 (2/3, 1/5), Justin Johnson 6 (3/5, 0/1), Alessandro Simioni 5 (1/4, 1/2), Simon Anumba 5 (1/2, 1/2), Stefano Masciadri 3 (0/2, 1/2), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0), Nicola Amaroli n.e., Simone Bonfè n.e.. All. Dell’Agnello.

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 13 (5/11, 1/3), Xavier Johnson 12 (3/8, 0/2), Lorenzo Caroti 11 (1/1, 3/7), Francesco Stefanelli 8 (2/4, 0/1), Lorenzo Ambrosin 7 (2/3, 1/1), Giovanni Pini 6 (2/4, 0/0), Davide Bruttini 5 (1/1, 0/0), Matteo Da ros 4 (2/3, 0/0), Iris Ikangi 3 (1/1, 0/3), Mirza Alibegovic 2 (1/6, 0/2), Matteo Agostini n.e. All. Vertemati.

